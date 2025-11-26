CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump'tan açıklama: "Saldırgan ağır bedel ödeyecek"
Son dakika: ABD’de Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personeli vuruldu, Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, iki askeri vuran saldırganın ağır yaralı olarak yakalandığını açıkladı. Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri aktarıyor...
BD'de Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personeli vuruldu, Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.
ABD Başkanı Trump, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.
Takvim.com.tr yaşanan gelişmeleri aktarıyor...
CANLI ANLATIM
TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Trump, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtti.
OLAYLA İLGİLİ 1 GÖZALTI
Saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray’a giriş ve çıkışlar kapatıldı. Polis, şüphelinin gözaltına alındığını duyurarak, "Olay yeri güvenli hale getirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı" dedi.
BEYAZ SARAY YAKINLARINDA 2 ASKER VURULDU
ABD'nin başkenti Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu kaydedildi.
Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen olayda askerlerin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Washington D.C. Polis Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu bildirdi.