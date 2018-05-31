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Ağalık gitti

Ağanın parası bitmiş... 657. Tarihi Ağası Ahmet Çetin’in ağalık bedelinin yarısından fazlasını ödemediği gerekçesiyle ağalığının fes edildiği ortaya çıktı

Ağalık gitti
657.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ahmet Çetin, bu yıl gerçekleştirilecek güreşlerin 24 Haziran'da seçimlerin ardına denk geldiğini belirterek, organizasyonun eylüle ertelenmesini talep etmişti. Bu talebin nedeninin ta mamen para olduğu ortaya çıktı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye meclis salonunda bir toplantı gerçekleştirdi. 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ahmet Çetin'in ağalığının fes edildiğini belirten Gürkan, "Sayın Ahmet Çetin'i çeşitli defa hem yazılı hem sözlü uyardık. O da istekleri karşılanmadığı gerekçesiyle bugün itibariyle ihalede öne sürmüş olduğu rakam olan bir milyon 522 bin liranın 658 bin lirasını yatırmıştır, hesaplarımıza. Pazartesi günü itibariyle 2018 yılı 657. Kırkpınar Ağalığı ihalesini iptal ettik. Şimdi tekrar ihaleye çıkacağız" dedi.



PARAYI VERMEDİ
Ahmet Çetin, defalarca uyarı almasına rağmen paranın tamamını yatırmadı.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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