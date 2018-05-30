Sabah Yazarlar Kulübü 'Türkiye'nin Seçimi' paneli ile Mersin'e konuk oldu. Moderatörlüğünü TAKVİM Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in üstlendiği panelde TAKVİM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler bir konuşma yaptı. Diler, "Yeni sistem çift başlılığı ortadan kaldırıyor. Hızlı ve etkin bir karar alma mekanizması gelişiyor. Yatırımın artması için hızlı ve etkin karar alma, güven ve istikrar en önemli şeylerdir" dedi.
'BAŞARI HİKAYESİ YAZILDI'
Gazetemiz yazarlarından Bekir Hazar "Bu Türkiye'nin değil, dünyanın seçimidir" diye konuştu. Panelde konuşan Faruk Erdem ise şunları söyledi: "Türkiye, reformları gerçekleştiremediği için bu noktaya geldi. Artık önümüzde bir fırsat var. Tek başına bir iktidar ve güçlü liderlik Türkiye'de son 15 yılda bu birinci nesil dediğimiz reformları gerçekleştirdi. 16 yılda aslında bir başarı hikayesi yazıldı."
SABAH Yazarlar Kulübü, Mersinliler tarafından coşkuyla karşılandı. Yazarlarımız vatandaşa önemli mesajlar verdi: Önümüzde bir fırsat var. Yeni sistem hızlı ve etkin karar alma, güven ve istikrar için en önemli imkanları sağlıyor...
Bekir COŞKUN
'BAŞARI HİKAYESİ YAZILDI'
Gazetemiz yazarlarından Bekir Hazar "Bu Türkiye'nin değil, dünyanın seçimidir" diye konuştu. Panelde konuşan Faruk Erdem ise şunları söyledi: "Türkiye, reformları gerçekleştiremediği için bu noktaya geldi. Artık önümüzde bir fırsat var. Tek başına bir iktidar ve güçlü liderlik Türkiye'de son 15 yılda bu birinci nesil dediğimiz reformları gerçekleştirdi. 16 yılda aslında bir başarı hikayesi yazıldı."
SABAH Yazarlar Kulübü, Mersinliler tarafından coşkuyla karşılandı. Yazarlarımız vatandaşa önemli mesajlar verdi: Önümüzde bir fırsat var. Yeni sistem hızlı ve etkin karar alma, güven ve istikrar için en önemli imkanları sağlıyor...
Bekir COŞKUN
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