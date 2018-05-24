Fatih’teki büyük islam alimi

İstanbul'un manevi büyüklerini ziyaret ederken kesinlikle ziyaret etmemiz gereken mahallerden biridir Mehmet Emin Tokadi Hazretleri..
Adını Fatih Sultan Mehmed döneminin büyük islam alimlerinden Molla Mehmed Zeyrek'den alan Zeyrek semti, İstanbul'un 3 büyük evliyasından birine, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ne ev sahipliği yapıyor.
BURAYI NASİBİ OLAN ZİYARET EDEBİLİYOR
Mehmed Emin Tokadi'nin şeyhi Ahmed Yekdest-i Cüryani Hazretleri kendisine şunları söylemiştir: "Vasiyet et ki vefatından sonra kabrini kolay bulunacak bir yere yapmasınlar. Virane bir yere defnetsinler. Kimse bilmesin. Ancak, nasibi olanlar gelip bulsun, dua etsinler." İşte her semtinde nice sırlar bulunan İstanbul'un manevi durakları arasında böyle sırlı bir mekandır burası.
Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin mezarını bulmak da nasip işi, tabii ziyaret etmek de. Hatta genel bir kanaate göre İstanbul'un üç büyük evliyasından biridir Mehmed Emin Tokadi Hazretleri. Diğerleri Üsküdar'da medfun bulunan Şeyh Abdülfettah Akri-i Bağdadi ve Eyüp- Nişanca'da türbesi bulunan Şeyh Murad-ı Münzevi'dir.
UNKAPANI İSTİKAMETİNE...
Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin mezarına gitmek için, Bozdoğan Kemeri'ni arkanıza alarak Unkapanı istikametine ilerleyiniz.
İstanbul İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğü eski binalarını geçer geçmez, soldan içeriye girdiğinizde, iki yokuş karşılar sizi. Soldaki Kadınlar Pazarı'na, sağdaki Mehmed Emin Tokadi Hazretleri'nin medfun bulunduğu hazireye götürecektir sizi.
Zeyrek Mehmed Paşa Yokuşu'nu çıktıktan sonra, Zeyrekhane'nin hemen bitişiğinde içinde küçük mezarların bulunduğu kabristan karşınıza çıkar.
Hazire kapısındaki müjdeli ikaz huzur verir, edeb ile duhul eylememizi işaret eder "Edeble Gelen Lutuf ile Gider". Bu mahalde vaktiyle Karamani Piri Paşa Soğukkuyu Medresesi bulunmaktaymış.
HATTAT VE BESTEKAR İDİ
Adı Mehmed Emin, lakabı Cemaleddin, künyesi Ebû'l-Emâne ve Ebû Mansûr'dur.
1664 senesinde Tokat'ta dünyaya gelmiştir. 1745'de İstanbul'da vefât etti.
Fatih, Ayvansaray'daki Emir Buhari Nakşibendiyye Dergahı'nda şeyhlik yapmış, bir zaman Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri türbedarlığı daha sonra Ravza-i Mutahhara'da Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) türbesinde türbedarlık görevini üstlenmiştir.
Meşhur Hattatlardan Mehmed Rasim Efendi'den hat dersleri almıştır. Aynı zamanda musikişinas bir zat idi. Pek çok talebe yetiştirmiştir. En meşhur talebesi Müstakimzade Sadeddin Süleyman Efendi'dir ki o da şeyhinin ayak ucunda medfundur.
TOKADİ HAZRETLERİ'NİN HAYIR DUASI
İstanbul evliyalarının her birinin, başta öğrencileri olmak üzere, kendilerini ziyaret eden ve görüştüğü kişilere bir hayır duaları vardır. İşte bu dualardan yüzyıllardan beri günümüze kadar gelen bir duada, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin duasıdır.
Tokadi Hazretleri'nin, mezarını ziyaret edenlere şu duayı söylediği rivayet edilir. "Benim vefatımdan sonra kabrime gelip bir Fatiha okuyanın vücudu cehennem ateşinde yanmasın." Şeyh Mehmed Emin Tokadi Hazretleri'nin bu duası, bizlere adeta umut veriyor. Onlar Allah katında duaları ve niyazları, nazları kabul olan zatlardır. Hani çoğu zaman deriz ya "Ağzı dualı" insanlardır onlar.
Özellikle mübarek Ramazan ayında, bu tür önemli İslam alimi ile bilginlerinin mezarlarını ziyaret ederek ve ruhuna Fatihalar hediye ederek himmetlerini istiyorum
TÜRBE ZİYARETLERİNİN ADABI
Türbeleri ziyaret ederken ilk şart; İlla Edeb'tir. Edeb çok önemlidir. Eller cepte veya arkada olmamalı. Türbede yüksek sesle konuşmamak, hele hele boş ve dünyalık hiç konuşmamak lazım gelir. Ziyaretin adabını büyüklerimiz şöyle tavsiye etmişlerdir: Sanduka veya mezarın sol ayak ucunda edebli bir şekilde durulur ya da oturulur. Yasin-i Şerif, Onbir İhlas-ı Şerif bir Fatiha veya Üç İhlas bir Fatiha okunarak evvela Peygamber Efendimiz'in mübarek ruh-u şerifelerine daha sonra sırasıyla diğer zat-ı muhteremlerin son olarak türbedeki Allah dostunun ruhuna hediye edilir.
YARIN: MERKEZ EFENDİ
Mevlüt Yüksel
Adını Fatih Sultan Mehmed döneminin büyük islam alimlerinden Molla Mehmed Zeyrek'den alan Zeyrek semti, İstanbul'un 3 büyük evliyasından birine, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ne ev sahipliği yapıyor.
BURAYI NASİBİ OLAN ZİYARET EDEBİLİYOR
Mehmed Emin Tokadi'nin şeyhi Ahmed Yekdest-i Cüryani Hazretleri kendisine şunları söylemiştir: "Vasiyet et ki vefatından sonra kabrini kolay bulunacak bir yere yapmasınlar. Virane bir yere defnetsinler. Kimse bilmesin. Ancak, nasibi olanlar gelip bulsun, dua etsinler." İşte her semtinde nice sırlar bulunan İstanbul'un manevi durakları arasında böyle sırlı bir mekandır burası.
Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin mezarını bulmak da nasip işi, tabii ziyaret etmek de. Hatta genel bir kanaate göre İstanbul'un üç büyük evliyasından biridir Mehmed Emin Tokadi Hazretleri. Diğerleri Üsküdar'da medfun bulunan Şeyh Abdülfettah Akri-i Bağdadi ve Eyüp- Nişanca'da türbesi bulunan Şeyh Murad-ı Münzevi'dir.
UNKAPANI İSTİKAMETİNE...
Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin mezarına gitmek için, Bozdoğan Kemeri'ni arkanıza alarak Unkapanı istikametine ilerleyiniz.
İstanbul İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğü eski binalarını geçer geçmez, soldan içeriye girdiğinizde, iki yokuş karşılar sizi. Soldaki Kadınlar Pazarı'na, sağdaki Mehmed Emin Tokadi Hazretleri'nin medfun bulunduğu hazireye götürecektir sizi.
Zeyrek Mehmed Paşa Yokuşu'nu çıktıktan sonra, Zeyrekhane'nin hemen bitişiğinde içinde küçük mezarların bulunduğu kabristan karşınıza çıkar.
Hazire kapısındaki müjdeli ikaz huzur verir, edeb ile duhul eylememizi işaret eder "Edeble Gelen Lutuf ile Gider". Bu mahalde vaktiyle Karamani Piri Paşa Soğukkuyu Medresesi bulunmaktaymış.
HATTAT VE BESTEKAR İDİ
Adı Mehmed Emin, lakabı Cemaleddin, künyesi Ebû'l-Emâne ve Ebû Mansûr'dur.
1664 senesinde Tokat'ta dünyaya gelmiştir. 1745'de İstanbul'da vefât etti.
Fatih, Ayvansaray'daki Emir Buhari Nakşibendiyye Dergahı'nda şeyhlik yapmış, bir zaman Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri türbedarlığı daha sonra Ravza-i Mutahhara'da Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) türbesinde türbedarlık görevini üstlenmiştir.
Meşhur Hattatlardan Mehmed Rasim Efendi'den hat dersleri almıştır. Aynı zamanda musikişinas bir zat idi. Pek çok talebe yetiştirmiştir. En meşhur talebesi Müstakimzade Sadeddin Süleyman Efendi'dir ki o da şeyhinin ayak ucunda medfundur.
TOKADİ HAZRETLERİ'NİN HAYIR DUASI
İstanbul evliyalarının her birinin, başta öğrencileri olmak üzere, kendilerini ziyaret eden ve görüştüğü kişilere bir hayır duaları vardır. İşte bu dualardan yüzyıllardan beri günümüze kadar gelen bir duada, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin duasıdır.
Tokadi Hazretleri'nin, mezarını ziyaret edenlere şu duayı söylediği rivayet edilir. "Benim vefatımdan sonra kabrime gelip bir Fatiha okuyanın vücudu cehennem ateşinde yanmasın." Şeyh Mehmed Emin Tokadi Hazretleri'nin bu duası, bizlere adeta umut veriyor. Onlar Allah katında duaları ve niyazları, nazları kabul olan zatlardır. Hani çoğu zaman deriz ya "Ağzı dualı" insanlardır onlar.
Özellikle mübarek Ramazan ayında, bu tür önemli İslam alimi ile bilginlerinin mezarlarını ziyaret ederek ve ruhuna Fatihalar hediye ederek himmetlerini istiyorum
TÜRBE ZİYARETLERİNİN ADABI
Türbeleri ziyaret ederken ilk şart; İlla Edeb'tir. Edeb çok önemlidir. Eller cepte veya arkada olmamalı. Türbede yüksek sesle konuşmamak, hele hele boş ve dünyalık hiç konuşmamak lazım gelir. Ziyaretin adabını büyüklerimiz şöyle tavsiye etmişlerdir: Sanduka veya mezarın sol ayak ucunda edebli bir şekilde durulur ya da oturulur. Yasin-i Şerif, Onbir İhlas-ı Şerif bir Fatiha veya Üç İhlas bir Fatiha okunarak evvela Peygamber Efendimiz'in mübarek ruh-u şerifelerine daha sonra sırasıyla diğer zat-ı muhteremlerin son olarak türbedeki Allah dostunun ruhuna hediye edilir.
YARIN: MERKEZ EFENDİ
Mevlüt Yüksel
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