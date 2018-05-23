Türk yumruğu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Bosna Hersek'i ziyaret etti. Avrupa'daki gurbetçiler Erdoğan'la bir araya gelmek için akın akın Bosna'ya gitti. Onlardan biri de Almanya'da yaşayan Türk boksör Şükrü Altay'dı. Altay, altın kemerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a takdim etti. Bu nedenle çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Altay, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koruyorum, maçlara 'Dombıra' şarkısıyla çıkıyorum diye Avrupa'da herkes bana kapılarını kapatmıştı. Spor salonlarından atıldım. Sponsorların hepsi geri çekildi. Kimse destek olmadı ama yine de savaştım. Buraya kadar geldim" diye konuştu.
HER MAÇIM TÜRKİYE İÇİN
16 Haziran'da Almanya'nın Karlsruhe şehrinde yeniden kemer mücadelesi vereceğini ve hedefinin Avrupa ile dünya şampiyonalarına da katılmak olduğunu söyleyen Altay, "Her maçımı Türkiye için yapıyorum. Bayrağımı her yerde dalgalandırmak istiyorum. Her maçıma 'Dombıra' şarkısıyla çıkacağım" açıklamasını yaptı.
YER SOFRASINDA ORUÇ AÇTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'da dün akşam Hüseyin Cahit Sargın adlı vatandaşın evine konuk oldu, yer sofrasında oruç açtı. Objektiflere ise sıcak görüntüler yansıdı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bugün iftarda Hüseyin Cahit Sargın amcamızın ve ailesinin evine misafir olduk. Alicenap milletimizin sofralarından Ramazan bereketi hiç eksik olmasın" ifadelerini kullandı.
HER MAÇIM TÜRKİYE İÇİN
16 Haziran'da Almanya'nın Karlsruhe şehrinde yeniden kemer mücadelesi vereceğini ve hedefinin Avrupa ile dünya şampiyonalarına da katılmak olduğunu söyleyen Altay, "Her maçımı Türkiye için yapıyorum. Bayrağımı her yerde dalgalandırmak istiyorum. Her maçıma 'Dombıra' şarkısıyla çıkacağım" açıklamasını yaptı.
YER SOFRASINDA ORUÇ AÇTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'da dün akşam Hüseyin Cahit Sargın adlı vatandaşın evine konuk oldu, yer sofrasında oruç açtı. Objektiflere ise sıcak görüntüler yansıdı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bugün iftarda Hüseyin Cahit Sargın amcamızın ve ailesinin evine misafir olduk. Alicenap milletimizin sofralarından Ramazan bereketi hiç eksik olmasın" ifadelerini kullandı.
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