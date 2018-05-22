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Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda Sargın ailesine konuk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oruçlarını kendileri için hazırlanan yer sofrasında açtı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu.

  • 22 Mayıs 2018, Salı 21:59
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