Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda Sargın ailesine konuk oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oruçlarını kendileri için hazırlanan yer sofrasında açtı
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