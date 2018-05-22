Tosun kardeşler

Niğde'de yaşayan Şenol (26) ve Ayşe Sarıdaş (24) çiftinin çocukları 9 aylık Yılmaz Buğra 25, 2.5 yaşındaki ablası Semanur ise 55 kiloya ulaştı. Çift, çocuklarının hızlı kilo almasından şüphelenerek, Kayseri ile Ankara'daki hastanelere başvuru yaptı. Ancak yapılan muayenelere rağmen teşhis konulamadı. Baba Şenol Sarıdaş, "Ben işsizim, iş çıkarsa hamallık yapıyorum. Semanur, doğduğunda böyle bir rahatsızlığı yoktu. Doğumdan 40 gün sonra hızla kilo almaya başladı ve şu anda 2.5 yaşında, 55 kilo ağırlığında. Küçük çocuğum Yılmaz Buğra 25 kilo oldu. Ankara'da çocuklardan kan alıp, tahlil için İngiltere'ye gönderildi. Ama gelen sonuçta bir teşhis konulamadı. Çocuklarımın iyi olması için yardım istiyorum" dedi. Anne Ayşe Sarıdaş ise "Oğlumu anne sütü ile besliyorum. Ancak ayda ortalama 3 kilo alıyor. Rahatsızlığı gereği doyma hissi yok. Sürekli acıkıyor. Evlatlarımın diğer çocuklar gibi normal olmasını ve koşup oynamalarını istiyorum" diye konuştu.