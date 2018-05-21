Beyaz Saray'daki skandal bitmek bilmedi. ABD Başkanı Trump, şimdi de imla hatasıyla gündeme geldi. Buna göre First Lady Melania Trump, böbreklerinden ameliyat edildi. Ardından evinde istirahate geçti. Başkan Trump da eşiyle ilgili gelişmeleri sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından gündeme getirmek istedi. Ancak Trump mesajında eşinin adını doğru telaffuz edemedi.
#MELANİE ETİKETİ TT OLDU
Trump 'tweet'inde doğru yazılışı 'Melania' olan eşinin ismini 'Melanie' olarak yazdı: "First Lady'mizin Beyaz Saray'a evine geri dönmüş olması harika. Melanie kendini iyi hissediyor ve iyileşiyor. Dualarınız için teşekkürler" ifadesini kullandı. Eşi Melania'ya karşı halk önünde yeterince ilgili ya da nazik davranmaması nedeniyle eleştirilen Trump'ın Twitter mesajındaki imla hatası hemen düzeltilip yerine doğrusu yerleştirilse de sosya medya kullanıcılarının aldığı ekran görüntüleri binlerce kez paylaşıldı. Hatta Twitter'da #Melanie etiketi TT oldu.
#MELANİE ETİKETİ TT OLDU
Trump 'tweet'inde doğru yazılışı 'Melania' olan eşinin ismini 'Melanie' olarak yazdı: "First Lady'mizin Beyaz Saray'a evine geri dönmüş olması harika. Melanie kendini iyi hissediyor ve iyileşiyor. Dualarınız için teşekkürler" ifadesini kullandı. Eşi Melania'ya karşı halk önünde yeterince ilgili ya da nazik davranmaması nedeniyle eleştirilen Trump'ın Twitter mesajındaki imla hatası hemen düzeltilip yerine doğrusu yerleştirilse de sosya medya kullanıcılarının aldığı ekran görüntüleri binlerce kez paylaşıldı. Hatta Twitter'da #Melanie etiketi TT oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.