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Fi'yaz'ko

Başkanı yine şaşırdı. Bu sefer de Melania Trump’ın ismini doğru yazamadı...

Fiyazko
Beyaz Saray'daki skandal bitmek bilmedi. Başkanı Trump, şimdi de imla hatasıyla gündeme geldi. Buna göre Melania Trump, böbreklerinden ameliyat edildi. Ardından evinde istirahate geçti. Başkan Trump da eşiyle ilgili gelişmeleri sosyal medya platformu Twier'daki hesabından gündeme getirmek istedi. Ancak Trump mesajında eşinin adını doğru telaffuz edemedi.



#MELANİE ETİKETİ TT OLDU
Trump 'tweet'inde doğru yazılışı 'Melania' olan eşinin ismini '' olarak yazdı: "First Lady'mizin Beyaz Saray'a evine geri dönmüş olması harika. Melanie kendini iyi hissediyor ve iyileşiyor. Dualarınız için teşekkürler" ifadesini kullandı. Eşi Melania'ya karşı halk önünde yeterince ilgili ya da nazik davranmaması nedeniyle eleştirilen Trump'ın mesajındaki imla hatası hemen düzeltilip yerine doğrusu yerleştirilse de sosya medya kullanıcılarının aldığı ekran görüntüleri binlerce kez paylaşıldı. Hatta Twitter'da #Melanie etiketi TT oldu.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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