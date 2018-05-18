İzmir - Aydın yolunda aracıyla kaza yapıp Ayhan, Zeynep ve Nilgün Özçelik'in ölümüne neden olan senarist, yazar Emrah Serbes'i, muayene eden doktor ve kaza tespit tutanaklarını hazırlayan 2 polisin, 'görevini ihmal" ettiği ve "resmi belgede sahtecilik' yaptığı iddia edildi. Serbes'in tutuklu yargılandığı mahkemede ailenin avukatı Ece Güler, kaza tespit tutanağı ve alkol raporu düzenleyen polis memurları C.D. ile A.U.'nun, aracın Serbes'e ait olmasına rağmen sadece "Sürücü benim" diyen Kenan Doğru'ya alkol testi yapmasının ihmal olduğunu söyledi. Tespit tutanağında Serbes'in adının hiç geçmediğini belirtti. Doktor T.Z'nin de gerçeğe uygun bir rapor düzenlemediğini iddia etti. Adı geçen kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
'Serbes't vuruş
Üç kişilik ailenin ölümüne neden olan Emrah Serbes’i, 2 polis ve bir doktorun kurtarmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bu üç kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Etiketler: Emrah Serbes , Aydın , İzmir , kaza
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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