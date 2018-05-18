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'Serbes't vuruş

Üç kişilik ailenin ölümüne neden olan ’i, 2 polis ve bir doktorun kurtarmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bu üç kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Serbest vuruş
İzmir - yolunda aracıyla yapıp Ayhan, Zeynep ve Nilgün Özçelik'in ölümüne neden olan senarist, yazar Emrah Serbes'i, muayene eden doktor ve kaza tespit tutanaklarını hazırlayan 2 polisin, 'görevini ihmal" ettiği ve "resmi belgede sahtecilik' yaptığı iddia edildi. Serbes'in tutuklu yargılandığı mahkemede ailenin avukatı Ece Güler, kaza tespit tutanağı ve alkol raporu düzenleyen polis memurları C.D. ile A.U.'nun, aracın Serbes'e ait olmasına rağmen sadece "Sürücü benim" diyen Kenan Doğru'ya alkol testi yapmasının ihmal olduğunu söyledi. Tespit tutanağında Serbes'in adının hiç geçmediğini belirtti. Doktor T.Z'nin de gerçeğe uygun bir rapor düzenlemediğini iddia etti. Adı geçen kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
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