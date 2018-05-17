F projesinin enstrümanlar

MHP lideri Devlet Bahçeli, TAKVİM gazetesi yazarı Şebnem Bursalı'ya gündemi değerlendirdi. İşte Bahçeli'nin açıklamaları:
CUMHUR İTTİFAKI:
Türk siyasi tarihinde bana göre siyasi aydınlanmanın gerçek adıdır bu süreç. Yani; çok net bir ifadedir. Basın toplantısından sonra MHP'nin Büyük Kurultayı'nda Arena'da; "MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan"dır dedik. Şimdi bir parti düşünün, bir süreçten geçiyor, partiyi bölmek isteyenler var. Partide olağanüstü kongre talebinde bulunanlar var. Ve bu ortamda siz çıkıyorsunuz Türkiye'nin geleceği açısından bir risk alıyor ve kendi kurultayınızda bir başka partinin Genel Başkanı'nı Cumhurbaşkanı adayınız olarak ilan ediyorsunuz. Ve kitleniz buna itiraz etmiyor, kabul ediyor. İşte Cumhur İttifakı dediğimiz olay, bu tabi seyri içinde geçiyor. Şimdi de 24 Haziran'da hayırlı bir sonuç almayı düşünüyoruz.
MİLLET İTTİFAKI:
Zoraki bir arayışın sonucudur. Yani; Cumhur İtitfakı'nın karşısında tek bir amaçları var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni, tüm kurum ve kurallarıyla en etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasını düşünmeden AK Parti'nin 16 yılı bulan iktidarına karşı kökleşmiş öfkelerle dolu bir eyleminin sonucu olarak bir araya geliyorlar. Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulmuş ve anlamı olmayan bir çatışmadır bu. Anadolu'daki tabiriyle 5 benzemezin birbirlerine karşı suni iltifatlarla oluşturduğu Milleti Aldatma Projesi'dir.
24 HAZİRAN SONRASI TABLO:
Bu tablo, biraz gerçekçi ama aynı zamanda da manevi bir anlayışla da yorumlanmış bir tablo olarak ifade etmek istiyorum. Bunun esası hattı zatında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 2 sütunun üzerinde gelişir. Birinci sütun yasama (Denge ve Denetim), diğer sütun da Cumhurbaşkanı ve hükümeti yani yürütme. Bunun için de Türk Bayrağını esas alıyoruz. Türk Bayrağı'nın Al'ı bağımsız yargı. Ay, denge ve denetim yani yasama. Yıldız ise; Cumhurbaşkanı ve hükümet. Dolayısıyla 72 yıl sonra Türkiye'nin bugünü ve geleceğini şekillendirecek bir sistem olarak Ay-Yıldız Sistemi düşünüldü.
SEÇİM:
İlk veya ikinci turda tamamlanması tamamen yasal bir süreç. Ama ilk turda bitecektir. İkinci tur demek, birçok almaverme- satma-pazarlama gibi kavramlarla siyaseti yozlaştırır. Onun için millet iradesi 1. turda halledecektir.
5 K:
Cumhur İttifakı'na yönelik yol alan bir arabayı geri vitesine takma eylemleri var Türkiye'de. Bugün bir araya gelmiş olan 5 benzemez Türkiye'yi geri vitese takmak istiyor. Bu da Türkiye'de kriz, kaos, kutuplaşma, kargaşa, kavga yani 5 K'yı doğurur. K olarak aklına ne geliyorsa Kemalizmin dışında hepsi var yani anlayacağınız.
CHP'Lİ 15 VEKİL:
Tamamen demokrasiyi tüketme projesinin 15 Temmuz'un uzantısıdır. Yoksa bir partide bir Genel Başkan grup iken, 100 bin imzaya açılmakla bir iddia taşıyor ise, bunun arkasında bir proje var demektir. Yani, kolay dururken zoru niye tercih ediyorsunuz? FETÖ'nün seçmendeki ayağını harekete geçirmişlerdir. O da, bunların son genel seçimde bağımsız adaylarının aldığı oylara çok yakın bir rakam olarak çıktı. 220 bin rakamı birebir aynıdır. Elimizde dosyalarımız var. Nereden hangi mahalleden geldi, onlara da baktığımız vakit bağımsız adaylara verilen oylar anlamında birebir örtüşüyor.
AF ÇAĞRISI
235 bin gariban var cezaevinde. Bunlar PKK ve FETÖ'nün tesiri altında kalırlarsa birtakım organizasyonların kurbanı haline gelirler. Bunlar seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile Türkiye'deki mevcut cezaevlerinde isyan başlatırlar ise ne olur?
CUMHUR İTTİFAKI:
Türk siyasi tarihinde bana göre siyasi aydınlanmanın gerçek adıdır bu süreç. Yani; çok net bir ifadedir. Basın toplantısından sonra MHP'nin Büyük Kurultayı'nda Arena'da; "MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan"dır dedik. Şimdi bir parti düşünün, bir süreçten geçiyor, partiyi bölmek isteyenler var. Partide olağanüstü kongre talebinde bulunanlar var. Ve bu ortamda siz çıkıyorsunuz Türkiye'nin geleceği açısından bir risk alıyor ve kendi kurultayınızda bir başka partinin Genel Başkanı'nı Cumhurbaşkanı adayınız olarak ilan ediyorsunuz. Ve kitleniz buna itiraz etmiyor, kabul ediyor. İşte Cumhur İttifakı dediğimiz olay, bu tabi seyri içinde geçiyor. Şimdi de 24 Haziran'da hayırlı bir sonuç almayı düşünüyoruz.
MİLLET İTTİFAKI:
Zoraki bir arayışın sonucudur. Yani; Cumhur İtitfakı'nın karşısında tek bir amaçları var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni, tüm kurum ve kurallarıyla en etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasını düşünmeden AK Parti'nin 16 yılı bulan iktidarına karşı kökleşmiş öfkelerle dolu bir eyleminin sonucu olarak bir araya geliyorlar. Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulmuş ve anlamı olmayan bir çatışmadır bu. Anadolu'daki tabiriyle 5 benzemezin birbirlerine karşı suni iltifatlarla oluşturduğu Milleti Aldatma Projesi'dir.
24 HAZİRAN SONRASI TABLO:
Bu tablo, biraz gerçekçi ama aynı zamanda da manevi bir anlayışla da yorumlanmış bir tablo olarak ifade etmek istiyorum. Bunun esası hattı zatında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 2 sütunun üzerinde gelişir. Birinci sütun yasama (Denge ve Denetim), diğer sütun da Cumhurbaşkanı ve hükümeti yani yürütme. Bunun için de Türk Bayrağını esas alıyoruz. Türk Bayrağı'nın Al'ı bağımsız yargı. Ay, denge ve denetim yani yasama. Yıldız ise; Cumhurbaşkanı ve hükümet. Dolayısıyla 72 yıl sonra Türkiye'nin bugünü ve geleceğini şekillendirecek bir sistem olarak Ay-Yıldız Sistemi düşünüldü.
SEÇİM:
İlk veya ikinci turda tamamlanması tamamen yasal bir süreç. Ama ilk turda bitecektir. İkinci tur demek, birçok almaverme- satma-pazarlama gibi kavramlarla siyaseti yozlaştırır. Onun için millet iradesi 1. turda halledecektir.
5 K:
Cumhur İttifakı'na yönelik yol alan bir arabayı geri vitesine takma eylemleri var Türkiye'de. Bugün bir araya gelmiş olan 5 benzemez Türkiye'yi geri vitese takmak istiyor. Bu da Türkiye'de kriz, kaos, kutuplaşma, kargaşa, kavga yani 5 K'yı doğurur. K olarak aklına ne geliyorsa Kemalizmin dışında hepsi var yani anlayacağınız.
CHP'Lİ 15 VEKİL:
Tamamen demokrasiyi tüketme projesinin 15 Temmuz'un uzantısıdır. Yoksa bir partide bir Genel Başkan grup iken, 100 bin imzaya açılmakla bir iddia taşıyor ise, bunun arkasında bir proje var demektir. Yani, kolay dururken zoru niye tercih ediyorsunuz? FETÖ'nün seçmendeki ayağını harekete geçirmişlerdir. O da, bunların son genel seçimde bağımsız adaylarının aldığı oylara çok yakın bir rakam olarak çıktı. 220 bin rakamı birebir aynıdır. Elimizde dosyalarımız var. Nereden hangi mahalleden geldi, onlara da baktığımız vakit bağımsız adaylara verilen oylar anlamında birebir örtüşüyor.
AF ÇAĞRISI
235 bin gariban var cezaevinde. Bunlar PKK ve FETÖ'nün tesiri altında kalırlarsa birtakım organizasyonların kurbanı haline gelirler. Bunlar seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile Türkiye'deki mevcut cezaevlerinde isyan başlatırlar ise ne olur?
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