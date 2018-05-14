Binbir surat ZEK

FETÖ'cü eski savcılar Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın izine Almanya'da rastlandı. Firarilerin, 15 Temmuz'dan kısa süre önce çekilen görüntülerine TAKVİM ulaştı.
Celal Kara da sakal bıraktı
Türk makamlarına yakalanmamak için kılıktan kılığa giren Öz'ün kendini "Hasan" diye tanıttığı ortaya çıktı. Kara'nın da "Arif" kod adını kullandığı anlaşıldı.
Peruk taktı
KEÇİ SAKAL BIRAKTI
'Sultan' kod adlı gizli tanık, Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın bu görüntülerini Mart 2016'da yaptıkları görüşme sırasında çektiğini itiraf etti.
Nazif Karaman
Celal Kara da sakal bıraktı
Türk makamlarına yakalanmamak için kılıktan kılığa giren Öz'ün kendini "Hasan" diye tanıttığı ortaya çıktı. Kara'nın da "Arif" kod adını kullandığı anlaşıldı.
Peruk taktı
KEÇİ SAKAL BIRAKTI
'Sultan' kod adlı gizli tanık, Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın bu görüntülerini Mart 2016'da yaptıkları görüşme sırasında çektiğini itiraf etti.
Nazif Karaman
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