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Binbir surat ZEK

Kırmızı bültenle aranan ’cülerin yeni görüntüleri ele geçirildi . ’ün peruk takıp sakal bırakarak kılık değiştirdiği belirlendi.

Binbir surat ZEK
'cü eski savcılar ile 'nın izine 'da rastlandı. Firarilerin, 15 Temmuz'dan kısa süre önce çekilen görüntülerine TAKVİM ulaştı.


Celal Kara da sakal bıraktı

Türk makamlarına yakalanmamak için kılıktan kılığa giren Öz'ün kendini "Hasan" diye tanıttığı ortaya çıktı. Kara'nın da "Arif" kod adını kullandığı anlaşıldı.


Peruk taktı


KEÇİ SAKAL BIRAKTI
'Sultan' kod adlı gizli tanık, Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın bu görüntülerini Mart 2016'da yaptıkları görüşme sırasında çektiğini itiraf etti.

Nazif Karaman
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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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