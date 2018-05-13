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O e 7 yıl hapis

O polise 7 yıl hapis
İstanbul Beşiktaş'ta oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, geçen yıl bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından öldürüldü. Aker aynı silahla canına kıydı. memuru F.K., Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in kanlar içindeki cansız bedenlerini video kaydına aldı. Eşi S.K.'ya ve 8 polis arkadaşının olduğu bir whatsapp grubuna gönderdi. Görüntüler internete düştü. Polis, meslekten ihraç edildi. S.K. hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Eşinin de 3 yıl hapsi istendi.
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