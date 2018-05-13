İstanbul Beşiktaş'ta oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, geçen yıl bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından öldürüldü. Aker aynı silahla canına kıydı. Polis memuru F.K., Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in kanlar içindeki cansız bedenlerini video kaydına aldı. Eşi S.K.'ya ve 8 polis arkadaşının olduğu bir whatsapp grubuna gönderdi. Görüntüler internete düştü. Polis, meslekten ihraç edildi. S.K. hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Eşinin de 3 yıl hapsi istendi.
O polise 7 yıl hapis
Etiketler: İstanbul , Vatan Şaşmaz , filiz aker , polis
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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