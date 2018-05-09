Karikatür tip ve adayını izleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündemi değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:
"EĞLENDİRİYOR "
PARTİ DAHA ÖNEMLİYMİŞ: Ana muhalefet partisinin genel başkanı her nedense cumhurbaşkanı adayı olmak istemedi. Genel başkanlık için aday olan ama bir türlü seçilemeyen bir ismi, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı için önerdiler. Demek ki 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı', 'cumhurbaşkanlığı'ndan daha önemli ve kritik bir görev.
CHP'NİN TOPTAN SATIŞINA KADAR GİDER: 15 milletvekillerini ağlata ağlata başka bir partiye nöbete göndermişlerdi. Şimdi de seçmenlerine, başka partilerin cumhurbaşkanı adayları için seçim kurullarında görev çıkartmışlar. Korkarım bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider.
ÇILDIRTMASALAR DA ŞAŞIRTTILAR: Hani Hacivat-Karagöz oyunlarında olur ya, perdenin önünde bir figür, bir kukla vardır ama tüm konuşmaları ve hareketleri arkada sopayı elinde tutan kuklacı yapar. Şimdi biz sopanın ucundaki figürle mi uğraşacağız, sopayı tutanla mı uğraşacağız? Bizi 'çıldırtacaklarını' söyleyerek yola çıkmışlardı. Haklarını vermek lazım, çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar.
YALANCI PEHLİVAN: Sürekli bize meydan okuyan, 'Hadi bakalım işte er meydanı' dediğimizde köşe bucak kaçan bu yalancı pehlivan, hiçbir işe yaramasa da milletimizi eğlendiriyor. Bu karikatür tipin ve adayının maceralarını seçimlere kadar izlemeye devam edeceğiz.
CÜCE POLİTİKA: Biri gözüne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, öteki devletin uçaklarını, beriki yönetim sistemini kestirmiş, illa 'Biz bunları yıkacağız, yok edeceğiz' diyorlar. Böyle politika olur mu? Bu nasıl bir cüce politikadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan Güreş Milli Takımı'nın kadın ve erkek sporcularını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden güreşçiler arasında Taha Akgül de vardı.
"EĞLENDİRİYOR "
PARTİ DAHA ÖNEMLİYMİŞ: Ana muhalefet partisinin genel başkanı her nedense cumhurbaşkanı adayı olmak istemedi. Genel başkanlık için aday olan ama bir türlü seçilemeyen bir ismi, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı için önerdiler. Demek ki 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı', 'cumhurbaşkanlığı'ndan daha önemli ve kritik bir görev.
CHP'NİN TOPTAN SATIŞINA KADAR GİDER: 15 milletvekillerini ağlata ağlata başka bir partiye nöbete göndermişlerdi. Şimdi de seçmenlerine, başka partilerin cumhurbaşkanı adayları için seçim kurullarında görev çıkartmışlar. Korkarım bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider.
ÇILDIRTMASALAR DA ŞAŞIRTTILAR: Hani Hacivat-Karagöz oyunlarında olur ya, perdenin önünde bir figür, bir kukla vardır ama tüm konuşmaları ve hareketleri arkada sopayı elinde tutan kuklacı yapar. Şimdi biz sopanın ucundaki figürle mi uğraşacağız, sopayı tutanla mı uğraşacağız? Bizi 'çıldırtacaklarını' söyleyerek yola çıkmışlardı. Haklarını vermek lazım, çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar.
YALANCI PEHLİVAN: Sürekli bize meydan okuyan, 'Hadi bakalım işte er meydanı' dediğimizde köşe bucak kaçan bu yalancı pehlivan, hiçbir işe yaramasa da milletimizi eğlendiriyor. Bu karikatür tipin ve adayının maceralarını seçimlere kadar izlemeye devam edeceğiz.
CÜCE POLİTİKA: Biri gözüne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, öteki devletin uçaklarını, beriki yönetim sistemini kestirmiş, illa 'Biz bunları yıkacağız, yok edeceğiz' diyorlar. Böyle politika olur mu? Bu nasıl bir cüce politikadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan Güreş Milli Takımı'nın kadın ve erkek sporcularını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden güreşçiler arasında Taha Akgül de vardı.
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