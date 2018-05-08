Özcan grubu iddianamede

Teröristbaşı Gülen'den sonra FETÖ'nün başına kimin geçeceği konusundaki çekişme, örgütün mali yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözler önüne serildi. Kaynak Holding'e yönelik hazırlanan iddianamede özellikle Mustafa Özcan'ın örgüt içindeki etkinliğine dikkat çekildi. Özcan ve grubunun, örgütü istediği gibi dizayn ettiği belirtildi. Teröristbaşı Gülen'in yerine aday gösterilen diğer elebaşı Cevdet Türkyolu'nun ise şura ve tayin heyetinde yer alan örgüt liderlerinden olduğu kaydedildi.
Fatih ULAŞ
Fatih ULAŞ
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