;
Yol Durumu
  1. İsrail'den iki cihanda da davacıyız
  2. ‘Garson’ yeni imamı anlattı!

Özcan grubu iddianamede

Özcan grubu iddianamede
Teröristbaşı Gülen'den sonra 'nün başına kimin geçeceği konusundaki çekişme, örgütün mali yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözler önüne serildi. 'e yönelik hazırlanan iddianamede özellikle Mustafa Özcan'ın örgüt içindeki etkinliğine dikkat çekildi. Özcan ve grubunun, örgütü istediği gibi dizayn ettiği belirtildi. 'in yerine aday gösterilen diğer elebaşı Cevdet Türkyolu'nun ise şura ve tayin heyetinde yer alan örgüt liderlerinden olduğu kaydedildi.


Fatih ULAŞ
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar