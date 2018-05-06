Osmanlı tokadı

İsveç yıllarca köfteyi kendisine mal ederek dünyaya sattı. Isveç merkezli bir mobilya markasının tüm dünyaya sattıgı lezzetli köftelerin yüzde 70'i ise Türkiye'den gidiyordu. Sonunda Isveç, köfte itirafını yaptı. Ülkenin resmi Twitter hesabından, köftenin aslında Osmanlı'dan kendilerine geçtigini açıkladı. 1700'lerin basında Osmanlı himayesinde yasayan Isveç Kralı 12. Kral ya da Türkiye'de bilinen adıyla Demirbas Sarlken'in Isveç'e dönerken köfte, kahve ve lahana dolmasını beraberinde getirdigini anlattı. Köftenin Türk topraklarından çıkması ise ABD ve Avrupa basınında genis yankı buldu. Birçok mutfak yazarı "Yıllarca kandırılmısız" yorumunu yaptı.
ÜST TABAKANIN YEMEĞİ...
Isveç'te ise bir kisi bu gerçege karsı çıktı. Stockholm Üniversitesi Etnoloji Bölümü'nde ders veren akademisyen Richard Tellström, köftenin Fransa ya da Almanya'dan gelmis olabilecegini söyledi. Eskiden köfte için Isveç dilinde Köttbullar kelimesi yerine "frikadeller" adının kullanıldıgını belirten Tellström bu kelimenin kökeninin ise Fransa ve Almanya'ya dayandıgını anlattı. Tellström ayrıca "Kelimenin kökenleri bir yana köfte tarih boyunca zengin bir yemek olmus. Çünkü taze etten hazırlamanız gerekir. Toplumun en üst tabakasının yiyebilecegi bir sey... Bu da Fransa ya da Italya'dan çıktıgı manasına geliyor. Türk köftesi ile benzerlik tamamen tesadüf. Hikayelerden daha çok gerçeklere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. Ancak Tellström'ün kendince Osmanlı'yı ve Türkleri küçük gördügü bu ifadeler basına bela oldu. Uppsala Üniversitesi Edebiyat Bölümü Arastırmacısı Annie Mattsson ise Tellström için "Gerçekleri istiyorsa biraz Osmanlı tarihi okusun" cevabını verdi.
Annie Mattsson hem Osmanlı hem İsveç tarihi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınıyor.
ÜST TABAKANIN YEMEĞİ...
Isveç'te ise bir kisi bu gerçege karsı çıktı. Stockholm Üniversitesi Etnoloji Bölümü'nde ders veren akademisyen Richard Tellström, köftenin Fransa ya da Almanya'dan gelmis olabilecegini söyledi. Eskiden köfte için Isveç dilinde Köttbullar kelimesi yerine "frikadeller" adının kullanıldıgını belirten Tellström bu kelimenin kökeninin ise Fransa ve Almanya'ya dayandıgını anlattı. Tellström ayrıca "Kelimenin kökenleri bir yana köfte tarih boyunca zengin bir yemek olmus. Çünkü taze etten hazırlamanız gerekir. Toplumun en üst tabakasının yiyebilecegi bir sey... Bu da Fransa ya da Italya'dan çıktıgı manasına geliyor. Türk köftesi ile benzerlik tamamen tesadüf. Hikayelerden daha çok gerçeklere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. Ancak Tellström'ün kendince Osmanlı'yı ve Türkleri küçük gördügü bu ifadeler basına bela oldu. Uppsala Üniversitesi Edebiyat Bölümü Arastırmacısı Annie Mattsson ise Tellström için "Gerçekleri istiyorsa biraz Osmanlı tarihi okusun" cevabını verdi.
Annie Mattsson hem Osmanlı hem İsveç tarihi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınıyor.
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