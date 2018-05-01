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lere 'Khan'madı

Begüm Khan’ markasının yaratıcısı , TPE’ye tescil ettirdiği dünyaca ünlü tasarımlarını ederek satan ’na dava açtı...

Taklitlere Khanmadı
İddiaya göre davalı Elçin Dağlaroğlu, geçen yıl 22-23 Kasım'da Otizm Vakfı Kermesi'nde Begüm Kıroğlu'nun tasarımlarının lerini sergileyerek sattı. Dağlaroğlu, sonrasında da yine kasım ayında ve bu yıl şubat ayındaki iki etkinlikte tasarımların taklitlerinden para kazandı. da mahkemede delil olması için bu taklit ürünlerden bir küpe satın aldı. ayrıca Begüm Kıroğlu'na ait orijinal tasarımları taklit ederek elde ettiği taklit ürünleri 'Elçin Dağlaroğlu' markası adı altında 'elcindaglaroglu. com' sitesinden ve instagram hesabından da satışa sundu. Kıroğlu, davalı Elçin Dağlaroğlu'nun kendisine ait taklit ürünlerini sattığını öğrenince noterden ihtarname göndererek eylemlerine son vermesini istedi. Taklit ürünlerin satışının derhal durdurulmasını talep etti

'ŞÖHRETİNDEN FAYDALANDI...'
Kıroğlu'nun avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilimin şöhretinden faydalanarak işlerini büyütmüş ve 'un en popüler alışveriş merkezlerinden birinde işyeri açmıştır. İhtiyati tedbir kararı verilerek taklit ürünlerin satışının durdurulmasını, şimdilik 17 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz."


Elçin Dağlaroğlu, Begüm Kıroğlu'nun tasarımlarını bire bir kopyaladı. Sonra da bu ürünleri mağazasında sattı.


Ali OKTAY
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