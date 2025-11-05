Taban aylığa enflasyon ayarı! Emeklilerin en düşük maaşı 19 bin TL olacak...

Milyonlarca emeklinin Ocak zammına ilişkin ipuçları güçlendi. Ocak'ta 2025'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 4 aylık verilere göre yüzde 10.25 zam kesinleşti. Anketlerde 2025 yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminler yüzde 31.77 ile 31.99 arasında yer alırken, bu da emeklilerin zam oranının yüzde 12.94-13.13 aralığında olabileceğini gösterdi.
Gözler Merkez Bankası'nın 7 Kasım Cuma günü açıklayacağı yılın son enflasyon raporuna çevrildi. Daha önce 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 25-29 aralığında beklediğini açıklayan Merkez Bankası'nın, tahminlerinde bir revizyona gitmesi bekleniyor. Bu nedenle gözler toplantıya çevrilmiş durumda. Emekliler kesin zam oranını ise Ocak ayının başında öğrenecek. Bu oran emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıyacak. Ocak ayı zam oranının belli olmasının ardından, taban aylık konusu da gündeme gelecek.
NASIL UYGULANIYOR?
Ocak ayında taban aylıkta artış kararı verilmesi halinde, hem geçtiğimiz yılın Temmuz ayında hem de bu yılın Ocak ve Temmuz aylarında uygulanan 6 aylık enflasyon formülü en kuvvetli formül olacak. Halen 16 bin 881 lira olan en düşük ödemenin, bu formül uygulanırsa 4 aylık orana göre 18 bin 611 liraya çıkacağı görülüyor. Kalan 2 enflasyon verisiyle bu tutar daha da yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük maaş, anketlerdeki tahminlere göre 6 aylık enflasyon yüzde 12.94 olursa 19 bin 65 liraya, yüzde 13.13 olursa da 19 bin 89 liraya çıkabilecek.