Taban aylığa enflasyon ayarı! Emeklilerin en düşük maaşı 19 bin TL olacak...

DUL VE YETİMLERE NE KADAR ÖDENECEK?

Taban aylıkta yapılacak artıştan dul ve yetimler de etkilenecek. Yeni taban aylıktan dul ve yetimler hisseleri oranında yararlanacak. Eğer 6 aylık enflasyon oranı yüzde 13.13 olarak gerçekleşir ve emeklilerde taban aylık 16 bin 881 liradan 19 bin 89 liraya çıkarılırsa, en düşük ödeme ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 12 bin 669 liradan 14 bin 317 liraya, aylık oranı yüzde 50 olanlarda 8 bin 440 liradan 9 bin 545 liraya, aylık oranı yüzde 25 olanlarda 4 bin 220 liradan 4 bin 772 liraya yükselecek. Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil aylık tutarı bu tutarların altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak.



FORMÜLLERE GÖRE YENİ TUTARLAR



Emekliye en az 19 bin TL (Takvim.com.tr)



4 ayda gerçekleşen orana ve enflasyon tahminlerine göre emeklilerde, dul ve yetimlerde taban aylık şöyle olabilecek.