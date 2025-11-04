PODCAST CANLI YAYIN

"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Milyonluk para transferi dosyaya girdi: Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'na ifade öncesi yurt dışı çıkış yasağı

İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 'şüpheli' sıfatıyla yarın ifade vermeleri beklenen Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile Selim İmamoğlu hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol kararı verildi. İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na Nisan 2025'te 4 milyon 200 bin TL "borç" verdiği, oğlu Selim İmamoğlu'na ise 2023 ve 2024'te toplamda 8 milyon lirayı aşkın bir para transfer ettiği mahkeme tutanaklarına girdi. Akıllara "İmamoğlu suç gelirlerini babası ve oğlu üzeriden mi aklıyor?" sorusu geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Milyonluk para transferi dosyaya girdi: Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'na ifade öncesi yurt dışı çıkış yasağı

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verecek.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İMAMOĞLU ve Selim İMAMOĞLU'nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'na giden milyonlar dosyaya girdi (Takvim.com.tr)Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'na giden milyonlar dosyaya girdi (Takvim.com.tr)




HASAN İMAMOĞLU VE SELİM İMAMOĞLU'NA GİDEN MİLYONLAR

Öte yandan Ekrem İmamoğlu babası Hasan İmamoğlu'na 2 Nisan 2025'te 4 milyon 200 bin TL para gönderdiği görüldü.

Oğlu Selim İmamoğlu'na ise 2023'te toplam 7.370.035 TL 2024'te de 1.047.579 TL para transfer ettiği saptandı.

HASAN VE SELİM İMAMOĞLU'NA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 'şüpheli' sıfatıyla yarın ifade vermeleri beklenen Hasan İmamoğlu ile Selim İmamoğlu hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İMAMOĞLU BABASI VE OĞLU ÜZERİNDEN KARA PARA MI AKLADI?

Dosya giren milyonluk para transferi "İmamoğlu suç gelirlerini babası ve oğlu üzerinden mi aklıyor?" sorusunu sordurdu.

İmamoğlu Yolsuzluğu perdelemek için oğlunu da kullandı! Tipik bir kara para aklama döngüsüİmamoğlu Yolsuzluğu perdelemek için oğlunu da kullandı! Tipik bir kara para aklama döngüsü




MASAK RAPORU NE DİYOR?

Öte yandan MASAK, İBB ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili yolsuzluk soruşturmasında oğul Mehmet Selim İmamoğlu'nun yurt dışına aktarılan 637 bin euro ile suç gelirlerini akladığına dair rapor hazırladı.

Para kaynaklarının aile üyeleri olduğu belirtildi.

İddiaya göre Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'da kendi adına kurulan "Tectum Investments" adlı şirkete 2023-2024 yıllarında 637 bin 106 euro aktarıldı.

Bu transferlerin kaynağının ise anne Dilek İmamoğlu ve dede Hasan İmamoğlu'nun olduğu anlaşıldı. Para akışlarının ticari gerçeklik taşımadığı, paranın yurt dışına çıkarılması işleminin suç gelirinin aklanması kapsamında olduğu vurgulandı. Raporda, bu işlem, "yurt dışına çıkarma" fiiline dair genel kast koşulunu karşıladığı için Selim İmamoğlu, doğrudan aklama suçunun faili olarak tanımlandı.

MASAK raporunda Selim İmamoğlu ile ilgili "gerçekleştirdiği para transferleri, yurt dışına fon aktarımı, yurt içinde lüks harcamalar ve yakın aile üyelerinden alınan büyük tutarlı ödemeler ile suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına dair kuvvetli emareler barındırmaktadır." denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cübbeye değil cübbenin altındakine bak! Kripto FETÖ’cü Cemil Çiçek'e daha ne kadar göz yumulacak? Tabelada CHP'li esasta maaile haşhaşi
MHP lideri Bahçeli'den "Selahattin Demirtaş" çıkışı | DEM Edirne yolcusu | Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür: Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır
Borsa İstanbul
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Milyonluk para transferi dosyaya girdi: Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'na ifade öncesi yurt dışı çıkış yasağı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti!
Özel üniversitede 28 Şubat hortlaması! Başörtülü öğrenci hocasının hakaretine uğradı: Temizlikçiye benziyorsun
D&R
Eski ABD Başkanı Dick Cheney hayatını kaybetti! Irak'ın işgalinde parmağı vardı! Afganistan'da uğradığı saldırı...
Leman skandalında flaş gelişme! Hz. Muhammed'e hakaret Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi | Alçak karikatürist Dogan Pehlevan'a yeni iddianame şoku
Cumhur İttfakı'nda "çatlak" arayan kaos simsarları bozguna uğradı! Bahçeli, Beştepe ve AK Parti'den peş peşe açıklamalar
Ekrem İmamoğlu şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu mağdur... CHP'nin şaibeli kurultaya ilişkin ceza davası ertelendi
Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Komisyonun İmralıya gitmesi süreci güçlendirir | Cumhur İttifakı tam gaz devam!
CHP'li İBB veri skandalında rapor ortaya çıktı: İstanbul'un anahtarını Hintlilere verdiler
İstanbul'un kalbine İBB eziyeti! Yıkılan otopark yapılmadı Mercan esnafı isyan etti
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Yazılı açıklama geldi | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
Gözleri KaraDeniz’in Nermin’i Yonca Şahinbaş’ın 10 yıllık eşi bakın kim çıktı: EDHO hayranlarını şaşırtan isim!
Yılların acıması yok! Yeşilçam’ın yakışıklı prensi bakın şimdi ne halde! İşte Sertan Acar’ın son hali