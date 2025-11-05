PODCAST CANLI YAYIN

Soykırımcı Netanyahu köşeye sıkıştı! İsrail’de erken seçim çanları çalıyor

İsrail Devlet Televizyonu Kan, Netanyahu'nun 3 ay içinde erken seçime gitmeyi planladığını açıkladı. Son günlerde yolsuzluk skandallarıyla boğuşan Gazze Kasabı için tehlike çanları çalıyor.

Soykırımcı Netanyahu köşeye sıkıştı! İsrail’de erken seçim çanları çalıyor

İsrail Devlet Televizyonu Kan, soykırımcı Netanyahu'nun 3 ay içinde ülkeyi erken seçime götürmeye hazırlandığını duyurdu. Açıklama, siyasi arenada adeta bomba etkisi yarattı. Uzun süredir içeride ve dışarıda eleştirilerin hedefi olan Netanyahu'nun, artan baskılar karşısında köşeye sıkıştığı açıklandı.

Gazze'ye yönelik yapılan soykırımın ardından hem iç siyasette hem de uluslararası alanda büyük tepki çeken Gazze kasabı Netanyahu, kamuoyu desteğini hızla kaybediyor. İsrail sokaklarında haftalardır süren protestolar büyürken, binlerce kişi ""istifa çağrısıyla meydanları dolduruyor. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasındaki gerginlik tırmanıyor.

ERKEN SEÇİM Mİ GELİYOR?

Kabine içinde de çatlaklar giderek derinleşiyor. Bazı bakanların Netanyahu'nun politikalarına artık açıkça karşı çıktığı, seçim kararının bu iç baskılar nedeniyle hızlandığı öne sürülüyor. Tel Aviv kulislerinde, Netanyahu'nun kendi siyasi sonunu geciktirmek için "erken seçim kartını" masaya sürdüğü iddia ediliyor.

Uzmanlar, bu gelişmenin İsrail'de yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini belirtiyor. Netanyahu iktidarını korumak için son kozlarını oynuyor.

