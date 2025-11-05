ABD’de hükümet kilitlendi! Hava sahası çöktü | Kriz uçuşları felç edince milyonlar yolda kaldı!

Bütçe savaşının merkezinde sağlık sigortası sübvansiyonları ve harcama kesintileri var. Demokratlar sosyal desteklerin sürmesini isterken, Cumhuriyetçiler kemer sıkma politikalarından geri adım atmıyor. Anlaşmazlık nedeniyle 750 bini aşkın federal çalışan ücretsiz izne çıkarıldı, 13 binden fazla hava trafik kontrolörü ise maaşsız görev yapıyor.

Fotoğraf (takvim.com.tr)

400 MİLYON DOLARDAN FAZLA ZARAR



Ekonomistler, krizin uzamasının ülke ekonomisine günlük 400 milyon dolardan fazla zarar vereceğini belirtiyor. Turizm, taşımacılık ve enerji sektörlerinde zincirleme kayıplar başladı. Uzmanlara göre, kapanma birkaç gün daha devam ederse ABD hava sahası kademeli olarak kapanabilir.

Beyaz Saray'daki tartışmalar ise giderek sertleşiyor. Başkan Donald Trump, krizin sorumluluğunu Demokratlara yüklerken, muhalefet "ülkenin tarihinin en büyük ulaşım felaketine" sürüklendiğini savunuyor.