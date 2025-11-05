ABD’de hükümet kilitlendi! Hava sahası çöktü | Kriz uçuşları felç edince milyonlar yolda kaldı!

ABD'de federal hükümetin bütçe çıkmazı ülkeyi durma noktasına getirdi. Kongre'nin bütçeyi onaylayamamasıyla başlayan kriz, ulaşım sistemini tamamen çökertti. Maaş alamayan binlerce hava trafik kontrolörü iş bırakınca, hava sahası adeta kilitlendi.
BİNLERCE YOLCU TERMİNALDE MAHSUR KALDI
Houston, Chicago ve New York gibi büyük merkezlerde binlerce uçuş iptal edilirken, terminallerde bekleyen yolcular saatlerce mahsur kaldı. Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA), "kritik seviyede personel eksikliği" yaşandığını açıklayarak durumun ciddiyetini resmen kabul etti.
Ulaştırma Bakanı Sarah Duffy, "Eğer hükümet bir hafta daha kapalı kalırsa, büyük bir kaos göreceksiniz. Hava sahasının bazı bölümlerini kapatmak zorunda kalabiliriz." sözleriyle sert uyarıda bulundu.