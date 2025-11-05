PODCAST CANLI YAYIN

ABD'de hükümet kilitlendi! Hava sahası çöktü | Kriz uçuşları felç edince milyonlar yolda kaldı!

ABD’de federal hükümetin bütçe krizi ülkeyi felç etti! Kongre’nin anlaşmazlığı nedeniyle kapanan kamu sistemi, ulaşım altyapısını çökme noktasına getirdi. Maaş alamayan binlerce hava trafik kontrolörü iş bırakınca hava trafiği durdu, uçuşlar iptal edildi.

ABD'de federal hükümetin bütçe çıkmazı ülkeyi durma noktasına getirdi. Kongre'nin bütçeyi onaylayamamasıyla başlayan kriz, ulaşım sistemini tamamen çökertti. Maaş alamayan binlerce hava trafik kontrolörü iş bırakınca, hava sahası adeta kilitlendi.

BİNLERCE YOLCU TERMİNALDE MAHSUR KALDI


Houston, Chicago ve New York gibi büyük merkezlerde binlerce uçuş iptal edilirken, terminallerde bekleyen yolcular saatlerce mahsur kaldı. Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA), "kritik seviyede personel eksikliği" yaşandığını açıklayarak durumun ciddiyetini resmen kabul etti.

Ulaştırma Bakanı Sarah Duffy, "Eğer hükümet bir hafta daha kapalı kalırsa, büyük bir kaos göreceksiniz. Hava sahasının bazı bölümlerini kapatmak zorunda kalabiliriz." sözleriyle sert uyarıda bulundu.

ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI ÖDENMİYOR

Bütçe savaşının merkezinde sağlık sigortası sübvansiyonları ve harcama kesintileri var. Demokratlar sosyal desteklerin sürmesini isterken, Cumhuriyetçiler kemer sıkma politikalarından geri adım atmıyor. Anlaşmazlık nedeniyle 750 bini aşkın federal çalışan ücretsiz izne çıkarıldı, 13 binden fazla hava trafik kontrolörü ise maaşsız görev yapıyor.

400 MİLYON DOLARDAN FAZLA ZARAR


Ekonomistler, krizin uzamasının ülke ekonomisine günlük 400 milyon dolardan fazla zarar vereceğini belirtiyor. Turizm, taşımacılık ve enerji sektörlerinde zincirleme kayıplar başladı. Uzmanlara göre, kapanma birkaç gün daha devam ederse ABD hava sahası kademeli olarak kapanabilir.
Beyaz Saray'daki tartışmalar ise giderek sertleşiyor. Başkan Donald Trump, krizin sorumluluğunu Demokratlara yüklerken, muhalefet "ülkenin tarihinin en büyük ulaşım felaketine" sürüklendiğini savunuyor.

