ABD'de kargo uçağı düştü! Ölü sayısı 7'ye yükseldi

ABD'nin Kentucky eyaletinde bulundan Louisville Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir kargo uçağı düştü. Alev topuna dönen uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra henüz kesin bilinmeyen bir nedenle düştüğü belirtildi. Kazada 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kentucky Valisi Andy Beshear, eyaletin Lousville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza hakkında Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 7'YE ULAŞTI

Beshear, UPS kargo şirketine ait uçağın pistte havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirterek, "Louisville'den gelen haberler bu gece kötü, ölü sayısı en az 7'ye ulaştı ve bu sayının artması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Kazada 2 çalışanın da kayıp olduğunu vurgulayan Beshear, kazada yaralanan 11 kişinin çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını aktardı.

Beshear, uçakta, çevredekiler için çevresel bir sorun yaratacak "özellikle tehlikeli bir kargo" bulunmadığını da kaydetti.



Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg de şehirdeki tüm acil müdahale ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini ve kazadan sonra meydana gelen yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, uçağın pistteki kalkışı sırasında sol kanadındaki motorundan alevler çıktığı ve havalandıktan hemen sonra yere çakıldığı görüldü.

Hawaii eyaletindeki Honolulu kentine doğru hareket eden UPS 2976 sefer sayılı MD-11 tipi söz konusu uçağın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

