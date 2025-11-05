ABD'de kargo uçağı düştü! Ölü sayısı 7'ye yükseldi

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 7'YE ULAŞTI Beshear, UPS kargo şirketine ait uçağın pistte havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirterek, "Louisville'den gelen haberler bu gece kötü, ölü sayısı en az 7'ye ulaştı ve bu sayının artması bekleniyor." ifadelerini kullandı. Kargo uçağı düştü (DHA)

Kazada 2 çalışanın da kayıp olduğunu vurgulayan Beshear, kazada yaralanan 11 kişinin çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını aktardı.

Beshear, uçakta, çevredekiler için çevresel bir sorun yaratacak "özellikle tehlikeli bir kargo" bulunmadığını da kaydetti.





Kargo uçağı düştü (Foto arşiv)

Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg de şehirdeki tüm acil müdahale ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini ve kazadan sonra meydana gelen yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, uçağın pistteki kalkışı sırasında sol kanadındaki motorundan alevler çıktığı ve havalandıktan hemen sonra yere çakıldığı görüldü.