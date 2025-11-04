Kadraj Galeri Kadraj İkon Esra Erol'da 4 aylık evlilikte şüpheli ölüm! Batuhan'ın annesi eski gelinini suçladı: "Kimse oğlumu ipte görmemiş”

Acılı anne Yasemin Hanım, Esra Erol'da oğlu Batuhan'ın ölümüne dair çarpıcı iddialarda bulundu. Evliliğinin ardından kısa süre içinde sorunlar yaşayan Batuhan'ın hayatını kaybettiğini belirten anne, 'Oğlumun boynunda kırık yoktu, kimse onu asılı görmedi' dedi. Eski gelin Türkan'ı suçlayan Yasemin Hanım, olayın cinayet olabileceğini öne sürdü. Türkan'ın babası ise canlı yayına bağlanarak iddiaları reddetti.

ATV ekranlarında haftaiçi her gün seyirciyle buluşan Esra Erol yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Oğlu Batuhan'ın ölümünün şüpheli olduğunu söyleyen acılı anne Yasemin Hanım, eski gelini Türkan'ı suçladı.

Yasemin Hanım, oğlunun Türkan'la tanıştıktan sadece 20 gün sonra evlilik kararı aldığını belirterek, "Oğlum bana bahsettiği zaman dedim ki, "Oğlum" dedim, "soyadını ver, araştıralım. Kimdir? Nasıl bir ailesi var bir araştıralım." Bir ara sustu. Birkaç gün bana gelmedi.

Sonra kızın annesi de demiş ki, "Oğlum, gerek yok yani. Sen kızıma evlenme teklif et. Gerisi ailelerde halledilir." Engellediler. Beni uzaklaştırdılar. Sonra haber aldım ki oğlum elinde çiçeklerle, yüzükle beraber gidiyor. Kızdım, isyan ettim. Oğlumun ne nikahına gittim, ne kınasına gittim." dedi.

"BENİ BU KADINDAN KURTAR"

Evlilikten 4 ay sonra büyük sorunlar yaşandığını belirten anne Yasemin, oğlunun "beni bu kadından kurtar" dediği iddia ederek 10 Haziran gecesini şu şekilde anlattı:

"Sadece bir gece 10 Haziran 2024'te bana bir telefon açtı. "Anne" dedi. Ben sesinden anladım bir şey olduğunu. Dedim ki "ne oldu?" O gece geldi bana 5 dakika sonra. Esra hanım olduğu gibi çocuk her şeyi anlattı. "Anne beni bu kadından kurtar" dedi."

Anne Yasemin daha sonra kendisini erkek kardeşinin aradığını ve "Batuhan fazla ilaç içmiş. Zehirlenmiş galiba bize bilgi vermiyorlar senin gelmen lazım." dediğini söyledi.

Telefon sonrası olay yerine giden anne Yasemin oğlunun ölmüş olduğunu söyledi. Kimsenin oğlunu ipte asılı olarak görmediğini söyleyen anne Yasemin, "Ben oraya gittiğimde çoktan vefat etmiş. Bornozun ipi doğal gaz borusunun üzerinde bağlanmış şekilde intihar etmiş. Eski eşi Türkan balkona çıkıyor ve bağırıyor.

O gece çok büyük kavga etmişler. Hatta komşular rahatsız oluyorki polisi arıyorlar. Polisin siren sesini duyduktan sonra Türkan bağırmaya başlıyor "kocam öldürdü kendini" diye." Başı yarılmış. Kafada 4.5 derinliğinde uzunlamasına yarık var. Kimse oğlumu ipte görmemiş" dedi.