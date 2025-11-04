Esra Erol'da 4 aylık evlilikte şüpheli ölüm! Batuhan'ın annesi eski gelinini suçladı: 'Kimse oğlumu ipte görmemiş”
Acılı anne Yasemin Hanım, Esra Erol'da oğlu Batuhan'ın ölümüne dair çarpıcı iddialarda bulundu. Evliliğinin ardından kısa süre içinde sorunlar yaşayan Batuhan'ın hayatını kaybettiğini belirten anne, 'Oğlumun boynunda kırık yoktu, kimse onu asılı görmedi' dedi. Eski gelin Türkan'ı suçlayan Yasemin Hanım, olayın cinayet olabileceğini öne sürdü. Türkan'ın babası ise canlı yayına bağlanarak iddiaları reddetti.
Giriş Tarihi: 04.11.2025 19:04