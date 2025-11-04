Esra Erol'da 4 aylık evlilikte şüpheli ölüm! Batuhan'ın annesi eski gelinini suçladı: 'Kimse oğlumu ipte görmemiş”

Yasemin Hanım, oğlunun Türkan'la tanıştıktan sadece 20 gün sonra evlilik kararı aldığını belirterek, "Oğlum bana bahsettiği zaman dedim ki, "Oğlum" dedim, "soyadını ver, araştıralım. Kimdir? Nasıl bir ailesi var bir araştıralım." Bir ara sustu. Birkaç gün bana gelmedi.

Sonra kızın annesi de demiş ki, "Oğlum, gerek yok yani. Sen kızıma evlenme teklif et. Gerisi ailelerde halledilir." Engellediler. Beni uzaklaştırdılar. Sonra haber aldım ki oğlum elinde çiçeklerle, yüzükle beraber gidiyor. Kızdım, isyan ettim. Oğlumun ne nikahına gittim, ne kınasına gittim." dedi.