MSB fondaş SÖZCÜ'yi yalanladı: Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev almayacak | 4 PKK'lı daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı fondaş SÖZCÜ'nün "Teğmenleri attılar, Suriyeli aldılar" başlıklı haberini yalanladı. Bakanlık kaynakları, "Suriyeli askeri öğrenciler 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında MSÜ'de öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir." açıklamasını yaptı. Öte yandan PKK'da çözülme sürüyor. MSB'nin haftalık raporuna göre 4 PKK'lı terörist teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık, Suriyeli Misafir Askeri Öğrencilerle ilgili bazı basın-yayın organlarında yer alan iddiaları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriyeli askeri öğrencilerin eğitimler tamamlandıktan sonra ülkelerine döneceğine vurgu yapılarak şu bilgiler paylaşıldı:

"Bakanlığımız birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Bu çerçevede, yabancı askeri öğrenciler belirli sürelerle ülkemizde eğitim almakta ve eğitimlerini tamamlamalarının ardından kendi ülkelerine dönmektedir.

Millî Savunma Üniversitesinin kurulduğu 2016 yılından 2025 yılına kadar; ABD, Balkanlar, Afrika, Türk Devletleri, Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere toplam 39 ülkeden 3016 misafir askeri öğrenci, Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları, Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (SUTASAK) , Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (ASTTASAK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Harp Enstitülerinde eğitim almıştır.

Bu kapsamda; Suriyeli askeri öğrenciler de "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" kapsamında MSÜ'de öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir.

Kamuoyunu yanıltmaya, kurumlarımızı hedef almaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesine, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada ülkenin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğine vurgu yapan Bakanlık şu bilgileri paylaştı:

4 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 7 gün 24 saat esasıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde; 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye Harekât Alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen "tünel imha" faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar Tel Rıfat ve Menbic'de imha edilen tünellerin toplam uzunluğu 715 kilometre olmuştur.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca;96 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 301 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 1.038 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 56 bin 638'e ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde, Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 102 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

