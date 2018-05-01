Kılıçdaroğlu, "Ekonomiyi bilen herkesi kucaklayan , sakin aday " istedi . "CHP'li olması şart değil " diye de ekledi. Sosyal medyadan isyan eden partililer, Kılıçdaroğlu'na yeni bir liste gönderdi.
Kemal Bey’e altı pas
Kılıçdaroğlu, "Ekonomiyi bilen herkesi kucaklayan , sakin aday ” istedi . “CHP’li olması şart değil ” diye de ekledi. Sosyal medyadan isyan eden partililer, Kılıçdaroğlu'na yeni bir liste gönderdi.
Kılıçdaroğlu, "Ekonomiyi bilen herkesi kucaklayan , sakin aday " istedi . "CHP'li olması şart değil " diye de ekledi. Sosyal medyadan isyan eden partililer, Kılıçdaroğlu'na yeni bir liste gönderdi.
Etiketler: Kılıçdaroğlu , CHP , recep ivedik , Barbaros Şansal , POPUN KRALI , yılmaz vural , Turabi Çamkıran , SURVİVOR TURABİ , Sosyal medya
- 01 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.