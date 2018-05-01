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Kemal Bey’e altı pas

, "Ekonomiyi bilen herkesi kucaklayan , sakin aday ” istedi . “’li olması şart değil ” diye de ekledi. dan isyan eden partililer, Kılıçdaroğlu'na yeni bir liste gönderdi.

Kemal Bey’e altı pas


, "Ekonomiyi bilen herkesi kucaklayan , sakin aday " istedi . "'li olması şart değil " diye de ekledi. dan isyan eden partililer, Kılıçdaroğlu'na yeni bir liste gönderdi.
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