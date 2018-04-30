Eğitim seferberliği

TÜRKİYE, eğitim konusunda dev bir adım attı. Okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımız için dünyaya örnek olan bir proje hazırlandı. Atv'de Müge Anlı'nın öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle "Okuma Yazma Seferberliği" başlatıldı. Örnek proje, 7'den 77'e ilgiyle karşılandı. Müge Anlı'nın çağrısıyla ihbar hattına çok sayıda destek telefonu yağdı. Telefonlar kilitlendi ve okuma yazma öğrenmek isteyen yüzlerce kişinin bilgileri kayıt altına alındı. Seferberlik çağrısının ilk ayında 270 binin üstünde başvurunun gerçekleştiği açıklandı. Bu rakam geçtiğimiz günlerde tam 400 bine ulaştı. Konuyla ilgili konuşan Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki 2.5 milyon vatandaşımızın tümü, süreç içinde bu seferberliğe katılacak, ülkemizde okuma yazma bilmeyen hiç kimse kalmayacaktır" açıklamasını kullandı.



ASKERLER İMİZE MEKTUP YAZACAKLAR

"Okuma Yazma Seferberliği" meyvelerini vermeye başladı. Sivas'ın Gemerek İlçesi'nde 'Okuma Yazma Seferberliği' kapsamında açılan kursa katılan kadınlar, Zeytin Dalı Harekâtı'nda teröristlerle mücadele eden askerlerimize mektup yazmayı amaçladıklarını anlattı. 70 yaşındaki Bedriye Çoban, "Okuma yazma öğrenmeye geldik. İnşallah öğrenir, askerlerimize mektup yazarız. Allah onları korusun" açıklamasını yaptı. 66 yaşındaki Safiye Özbek ise en büyük isteğinin okuma yazma öğrenip askerlere mektup yazmak olduğunu dile getirerek, "Allah'ım onları saklasın. Biz onların sayesinde burada oturuyoruz" ifadelerini kullandı.



'ÜNİVERSİTEYE DE GİDECEĞİM'

Okur yazarlık kursuna katılan Resmiye Teyze, projeyi duyar duymaz Halk Eğitim Merkezi'ne giderek kaydını yaptırdığını söyledi. Resmiye Teyze, "Bu sefer bu işi yapacağım. Bu son fırsatı kaçırmayacağım. Okuma yazmanın yaşı yok. Allah Müge Anlı'dan da Cumhurbaşkanımızdan da Emine hanımefendiden de emeği geçen herkesten razı olsun" dedi. Kursun en başarılı öğrencilerinden biri olan Resmiye Teyze, "İnanır mısınız 7 yaşında okula başlayan bir çocuk gibi heyecanlıyım. Geceleri heyecandan uyuyamıyorum. İçim içime sığmıyor" diyerek mutluluğunu özetledi. Babasının mektuplaşır diye okutmadığı Nezahet Duruer ise okuma sevdasından vazgeçmedi. 77 yaşında okula başlayan Duruer, "Okuma yazma öğrenmek istiyorum. Daha sonra üniversiteye de gideceğim" dedi.

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'ÇOCUKLARIM İÇİN OKUMAK İSTİYORUM'

3 çocuklu Emine Çelik, çocuklarından 2'sinin okula gittiğini ve kızının öğretmeninin kendisinin de öğretmeni olduğunu dile getirdi. Çelik, "Çocuklarıma destek olmak istiyorum. Şu an onlara derslerinde yardımcı olamıyorum. Öğrenmek ve onlara da öğretmek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi. Hidayet Basma ise küçükken okula gidemediği için okuma yazma öğrenemediğini vurgulayarak, "Her şeyde zorlanıyoruz. Çocuklarımıza yardım edemiyoruz. Öncelikle kendimiz ve çocuklarımız için okumayı çok istiyoruz" diye konuştu.







ALS HASTASINA ÖZEL EĞİTİM

Kayseri'de yaşayan 65 yaşındaki Hatun Karaca, çocuklarına mektup yazabilme hayalini, "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında açılan kursa katılarak gerçekleştirdi. Düzce'de açılan kursa başvuran ALS hastası, yatağa bağımlı 64 yaşındaki Nezaket Yağmur ise görevlendirilen bir öğretici eşliğinde eğitimini başarıyla bitirdi. Yağmur, "Kırmadılar, bana hoca verdiler ve okumayı çözdüm" dedi. Gaziantep'te 2 yıl önce kaybettiği eşinin ceketinin cebinde kendisi için yazdığı şiiri tesadüfen bulan 72 yaşındaki Halime Kocaaslan, kursa giderek okumayı öğrendi. Kocaaslan, "Şiiri bulduğumuzda çocuklarım okudu ama ben okumak istedim. Sırf bunun için okuma yazma öğrenmeye karar verdim" dedi.





HAYDİ BAHRİYE NİNE OKULA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Okuma Yazma Seferberliği', dala dalga yayıldı. Proje kapsamında Rize Çayeli'de de okuma-yazma kursu açıldı. Haftanın 5 günü verilen kursa 87 yaşındaki Bahriye Çelen de katıldı. Sırtına aldığı okul çantası ile her gün kursa gidip gelen Çelen, çok çalışarak okuma yazmayı öğrenmek istediğini açıkladı. Çelen, "Zamanında okula gitme imkanım olmadı. Köyde yaşardık. Okuma yazma öğrenemedik. Okuyup yazabilmeyi isterdim, ama olmadı. Allah'ın yardımıyla kısa sürede öğreneceğime inanıyorum" dedi.