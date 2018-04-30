Duman oldular!

Büyük paniğe neden olan yangın dün İstanbul Kağıthane'de meydana geldi.Çatı katında yangın çıktı. Mahalleli, itfaiye ekiplerini aradı. Ekiplerin sokağa girebilmesi için park halindeki araçların çekilmesi sağlandı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, canlarını zor kurtardı. Çatıdan çıkan dumanların rüzgar nedeniyle dağılmasıyla ise göz gözü görmedi. Pencereye ve balkona çıkan vatandaşlar korkulu gözlerle yangını izledi. Dakikalar süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Mahalleli, büyük korku yaşadı.
Mustafa KAYA
Mahalleli, büyük korku yaşadı.
Mustafa KAYA
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