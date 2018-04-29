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Anna çapkın

, ’ın New York’ta yaşadığı dönemdeki ilişkilerine ulaştı. Milyarder işadamı ile sevgili olduğu ortaya çıkan Rus ajanın bu sayede savcı, vali ve belediye başkanlarına ulaştığı ve onları dinlediği iddia edildi

Anna çapkın
Son yılların en önemli ajan figürü haline gelen 'ın sırlarından bir yenisi daha ortaya çıktı. Yıllarca İngiltere'de yaşadıktan sonra 2009'da aniden ABD'ye giden ve sadece bir yıl içinde New York'ta çok başarılı bir iş kadınına dönüşen Rus ajanının bu süre içinde çok önemli bilgiler elde ettiği öğrenildi. 'ın ulaştığı bilgilere göre Property Finder adlı uluslararası gayrimenkul şirketi ve Time Venture isimli milyonlarca dolarlık iki şirket kuran Anna Chapman bu sayede New York sosyetesinin içine girdi. Politik hedeflere doğrudan yanaşmayan Rus ajan güzelliğini de kullanarak siyasi çevrede ağırlığı olan Fas-İsrail asıllı işadamı ile sevgili oldu. O dönem 28 yaşında olan Anna, 60 yaşındaki sevgilisiyle FBI raporlarına göre en çok ve isimli restoranlarda bir araya geldi. Ancak ikilinin en çok vakit geçirdiği yer Bittan'ın Manhattan'daki malikanesi oldu. Bu arada eğlence sektöründe faaliyet gösteren milyarder Bittan, savcı , vali ve Englewood Cliffs belediye başkanı Joseph gibi isimleri malikanesindeki partilere çağırırken bu isimleri evlerine de sevgilisi Anna ile defalarca gitti. FBI raporlarında, Anna Chapman'ın başta bu isimler olmak üzere 2009-2010 arasında ve New York'ta senatörlük yapan ve diğer politik görevlerde bulunan isimleri dinlemiş ve onlar hakkında casusluk yapmış olabileceği belirtildi. Raporlarda ayrıca Michel Bittan'ın yakın arkadaşlarının "Anna Chapman'ın ajan olduğu ortaya çıktıktan sonra Michel olası bir espiyonaj soruşturmasına uğramaktan çok korktu. Ancak aslında bu durum karşısında kendisini aldatılmış hissetmiş ve çok üzülmüştü" ifadeleri de yer aldı.



'ın irtibat kurduğu isimler arasında Joe Parisi de bulunuyor.




FBI, Anna Chapman'ın Jon Corzine (altta) ve Valerie Huttle'yi dinlemiş olabileceğini belirtti.



Milyarder işadamı Michel Bittan ( aşağıda ), Anna Chapman'ın yakalanmasıyla büyük şok yaşamış.




BURADA BULUŞTULAR



FBI raporu. Anna Chapman ve Michel Bittan'ın sık sık New York'taki Gramercy Park North ve Mari Vanna isimli restoranlarda buluştuğunu söylüyor.
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