Anna çapkın

yılların en önemli ajan figürü haline gelen Anna Chapman 'ın sırlarından bir yenisi daha ortaya çıktı. Yıllarca İngiltere'de yaşadıktan sonra 2009'da aniden ABD'ye giden ve sadece bir yıl içinde New York'ta çok başarılı bir iş kadınına dönüşen Rus ajanının bu süre içinde çok önemli bilgiler elde ettiği öğrenildi. FBI 'ın ulaştığı bilgilere göre Property Finder adlı uluslararası gayrimenkul şirketi ve Time Venture isimli milyonlarca dolarlık iki şirket kuran Anna Chapman bu sayede New York sosyetesinin içine girdi. Politik hedeflere doğrudan yanaşmayan Rus ajan güzelliğini de kullanarak siyasi çevrede ağırlığı olan Fas-İsrail asıllı işadamı Michel Bittan ile sevgili oldu. O dönem 28 yaşında olan Anna, 60 yaşındaki sevgilisiyle FBI raporlarına göre en çok Gramercy Park North ve Mari Vanna isimli restoranlarda bir araya geldi. Ancak ikilinin en çok vakit geçirdiği yer Bittan'ın Manhattan'daki malikanesi oldu. Bu arada eğlence sektöründe faaliyet gösteren milyarder Bittan, savcı Valerie Huttle , vali Jon Corzine ve Englewood Cliffs belediye başkanı Joseph Parisi gibi isimleri malikanesindeki partilere çağırırken bu isimleri evlerine de sevgilisi Anna ile defalarca gitti. FBI raporlarında, Anna Chapman'ın başta bu isimler olmak üzere 2009-2010 arasında New Jersey ve New York'ta senatörlük yapan ve diğer politik görevlerde bulunan isimleri dinlemiş ve onlar hakkında casusluk yapmış olabileceği belirtildi. Raporlarda ayrıca Michel Bittan'ın yakın arkadaşlarının "Anna Chapman'ın ajan olduğu ortaya çıktıktan sonra Michel olası bir espiyonaj soruşturmasına uğramaktan çok korktu. Ancak aslında bu durum karşısında kendisini aldatılmış hissetmiş ve çok üzülmüştü" ifadeleri de yer aldı. Kızıl Ajan 'ın irtibat kurduğu isimler arasında Joe Parisi de bulunuyor.Milyarder işadamı Michel Bittan ( aşağıda ), Anna Chapman'ın yakalanmasıyla büyük şok yaşamış.FBI raporu. Anna Chapman ve Michel Bittan'ın sık sıkNew York'taki Gramercy Park North ve Mari Vannaisimli restoranlarda buluştuğunu söylüyor.