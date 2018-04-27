Adana'nın Seyhan İlçesi'nde asansör faciası yaşandı. Suriye'deki savaştan kaçan Hammed Habbasi (21) geçimini sağlamak için bir süre önce kuruyemiş deposunda işe başladı. Ancak dün sabah iki katlı depoda yük asansörü ile kuruyemişleri taşıdığı sırada asansör 2. katta durduğunda dengesini kaybetti. Beton beton zemine çakıldı. Sesleri duyan mesai arkadaşları, talihsiz gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Habbasi'nin cesedi morga kaldırıldı...
ASONsör!
- 27 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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