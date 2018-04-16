Garson soygun yaptı. Patronun 65 bin lirasını çaldı. Olay Antalya'da yaşandı. Restoranın işletmecisi Necmi Atalay (40), 13 Nisan sabahı işyerini açmaya gitti. Kasanın yerinde olmadığını fark etti. Polisi aradı. Ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızın, Atalay'ın olaydan 3 gün önce işe aldığı garson B.İ. (26) olduğu anlaşıldı. Şüphelinin çok sayıda suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Kasayı çalarken yardım aldığı öne sürülen taksici gözaltına alındı. Çalınan kasa içi boşaltılmış halde bulundu. İçindeki yaklaşık 65 bin TL ve işletmeye ait evrakı alıp kayıplara karışan İ.B. ise aranıyor. Atalay, şüphelinin bir an önce yakalanmasını istiyor.
İşyeri sahibi Necmi Atalay, perişan halde.
İşyeri sahibi Necmi Atalay, perişan halde.
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