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Çalson

’da 3 gün önce garson olarak işe başlayan genç, kasayı çaldı. , neye uğradığını şaşırdı

Çalson
Garson soygun yaptı. un 65 bin lirasını çaldı. Olay 'da yaşandı. Restoranın işletmecisi Necmi Atalay (40), 13 Nisan sabahı işyerini açmaya gitti. Kasanın yerinde olmadığını fark etti. Polisi aradı. Ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızın, Atalay'ın olaydan 3 gün önce işe aldığı garson B.İ. (26) olduğu anlaşıldı. Şüphelinin çok sayıda suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Kasayı çalarken yardım aldığı öne sürülen taksici gözaltına alındı. Çalınan kasa içi boşaltılmış halde bulundu. İçindeki yaklaşık 65 bin TL ve işletmeye ait evrakı alıp kayıplara karışan İ.B. ise aranıyor. Atalay, şüphelinin bir an önce yakalanmasını istiyor.




İşyeri sahibi , perişan halde.
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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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