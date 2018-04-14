Umre yerine Balıklıgöl’e götürüldüler

Dolandırıcılar, kutsal topraklara gitmek isteyen 68 kişiyi hedef aldı. Kayseri'nin Elbistan İlçesi'nde yaşayan 68 kişi, hac ve umre organizasyonu yapan bir firma ile anlaştı. Firmaya kişi başı 690 dolar ödeme yapıldı. Kafile, önceki akşam kutsal topraklara gitmek için Elbistan'dan 2 ayrı otobüsle yola çıkarıldı. Umre yolcuları, önce Kayseri'den uçağa bindirileceklerini sandı. Ancak firma, otobüsle kafileyi Gaziantep'te ardından da Şanlıurfa Balıklıgöl'de dolaştırdıktan sonra Kayseri'ye götürüp bıraktı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kutsal topraklar yerine Balıklıgöl'e götürülen 68 kişi, dolandırıldıklarını anladı. Kafile, polise giderek firmadan şikayetçi olduklarını anlattı. Mağdurlar, "Şanlıurfa'ya varınca bize, umre yolculuğunun yapılamayacağını söylediler. Biz kutsal topraklara gitmeyi arzu ederken, Balıklıgöl'ü gezip tekrar Elbistan'a geldik. Firma yetkililerinden şikayetçi olduk" açıklamasını yaptı. Yapılan şikayetlerin ardından 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Firma yöneticisi M.Ç.K. ve H.G. yakalanırken, 2 kişi her yerde aranıyor.
68 kişi, kendilerini dolandıran firmadan şikayetçi oldu
Sırrıberk ARSLAN
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kutsal topraklar yerine Balıklıgöl'e götürülen 68 kişi, dolandırıldıklarını anladı. Kafile, polise giderek firmadan şikayetçi olduklarını anlattı. Mağdurlar, "Şanlıurfa'ya varınca bize, umre yolculuğunun yapılamayacağını söylediler. Biz kutsal topraklara gitmeyi arzu ederken, Balıklıgöl'ü gezip tekrar Elbistan'a geldik. Firma yetkililerinden şikayetçi olduk" açıklamasını yaptı. Yapılan şikayetlerin ardından 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Firma yöneticisi M.Ç.K. ve H.G. yakalanırken, 2 kişi her yerde aranıyor.
68 kişi, kendilerini dolandıran firmadan şikayetçi oldu
Sırrıberk ARSLAN
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