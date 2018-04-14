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yerine ’e götürüldüler

68 kişi, ziyareti için bir firmayla anlaştı. 2 otobüsle yola çıkıldı. Ancak kafile, kutsal topraklar yerine ’de dolaştırıldı. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, soluğu karakolda aldı

Umre yerine Balıklıgöl’e götürüldüler
Dolandırıcılar, kutsal topraklara gitmek isteyen 68 kişiyi hedef aldı. Kayseri'nin Elbistan İlçesi'nde yaşayan 68 kişi, hac ve organizasyonu yapan bir firma ile anlaştı. Firmaya kişi başı 690 dolar ödeme yapıldı. Kafile, önceki akşam kutsal topraklara gitmek için Elbistan'dan 2 ayrı otobüsle yola çıkarıldı. Umre yolcuları, önce Kayseri'den uçağa bindirileceklerini sandı. Ancak firma, otobüsle kafileyi 'te ardından da Şanlıurfa 'de dolaştırdıktan sonra Kayseri'ye götürüp bıraktı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kutsal topraklar yerine Balıklıgöl'e götürülen 68 kişi, dolandırıldıklarını anladı. Kafile, polise giderek firmadan şikayetçi olduklarını anlattı. Mağdurlar, "Şanlıurfa'ya varınca bize, umre yolculuğunun yapılamayacağını söylediler. Biz kutsal topraklara gitmeyi arzu ederken, Balıklıgöl'ü gezip tekrar Elbistan'a geldik. Firma yetkililerinden şikayetçi olduk" açıklamasını yaptı. Yapılan şikayetlerin ardından 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Firma yöneticisi M.Ç.K. ve H.G. yakalanırken, 2 kişi her yerde aranıyor.



68 kişi, kendilerini dolandıran firmadan şikayetçi oldu

Sırrıberk ARSLAN
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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