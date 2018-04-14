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Hapiste çürüyecek

Hapiste çürüyecek
Tarihler 28 Temmuz'u gösterdiğinde bir vahşete tanıklık etti. Evli ve 2 çocuk babası , 17 yaşındaki 'yı katletti. İfadesinde cinayeti itiraf etti. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen katil, dün hakim karşısına getirildi. "Pişmanım" dedi! Mahkeme, Yılmaz'a 'kasten öldürmekten ağırlaştırılmış , 'nitelikli cinsel istismardan 13 yıl 6 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 9 yıl hapis cezası verdi.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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