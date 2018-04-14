Tarihler 28 Temmuz'u gösterdiğinde Eskişehir bir vahşete tanıklık etti. Evli ve 2 çocuk babası Metin Yılmaz, 17 yaşındaki Kader Kaya'yı katletti. İfadesinde cinayeti itiraf etti. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen katil, dün hakim karşısına getirildi. "Pişmanım" dedi! Mahkeme, Yılmaz'a 'kasten öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'nitelikli cinsel istismardan 13 yıl 6 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 9 yıl hapis cezası verdi.
Hapiste çürüyecek
Etiketler: Eskişehir , ömür boyu hapis , Metin Yılmaz , Kader Kaya
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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