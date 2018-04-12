Paranızı çöpe atın

İspanyol moda evi Balenciaga, ilginç bir tasarıma imza attı. Çöp poşetinden tasarladığı tuhaf gömleği 2018'in ilkbahar ve yaz modası olarak podyumda tanıttı. Bu kıyafeti, 645 sterlinden (3 bin 750 lira) satışa çıkardı.
Kıyafetin, avuç içi kadar etek ve bir çift altın klipsli küpe ile tamamlanabileceğini aktardı. Geçtiğimiz ay Londra moda ayında plastik çantalar da tüketiciye tanıtılmıştı.
Kıyafetin, avuç içi kadar etek ve bir çift altın klipsli küpe ile tamamlanabileceğini aktardı. Geçtiğimiz ay Londra moda ayında plastik çantalar da tüketiciye tanıtılmıştı.
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