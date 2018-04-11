Gemi battı

İstanbul geçtiğimiz Cumartesi günü akıllara durgunluk veren bir kazayla sarsıldı. Malta bayraklı Vitaspirit isimli gemi, Beykoz'daki 200 yıllık Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Yalının sahipleri H. Jerfa Süveşda Birışık ile Payidar Zerhan Gökpınar düğmeye bastı. Ailenin avukatı, ihtiyati tedbir talepli dilekçesini İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne sundu. Dilekçede, yalının tarihi eser niteliğini kaybettiği ve maddi zarar oluştuğu belirtildi. Yalının yeniden inşasının Anıtlar Kurulu iznine tabi olduğu bunun da en az 40-50 milyon dolar maliyete yol açacağı kaydedildi.
TAHMİNİ DEĞERİ 243 MİLYON TL
Dilekçede, davacıların uğradığı zararın teminat altına alınması için gemiyle ilgili şimdilik 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararı verilmesi talep edildi. Talebi kabul eden mahkeme, geminin ihtiyaten haczine hükmetti. Mahkeme, hükmün 3 gün içinde yerine getirilmesini de karara bağladı. Bu arada gözler, geminin kayıtlı olduğu sigorta şirketine çevrildi. Tahmini değeri 60 milyon dolar (243 milyon TL) olan yalının tazminatını dünyanın en büyük sigorta kulüplerinden UK P&I Club adlı sigorta şirketi ödeyecek.
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı, kaza sonrası kaymaya başladı. Yalıda bulunan değerli eserler kurtarıldı. Bunlar arasında maddi değeri yüksek piyano da vardı. Dün yalıya giden işçiler, ayaklarını ve pedalını söktükleri piyanoyu ambalajlayıp bir depoya kaldırdı
TAHMİNİ DEĞERİ 243 MİLYON TL
Dilekçede, davacıların uğradığı zararın teminat altına alınması için gemiyle ilgili şimdilik 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararı verilmesi talep edildi. Talebi kabul eden mahkeme, geminin ihtiyaten haczine hükmetti. Mahkeme, hükmün 3 gün içinde yerine getirilmesini de karara bağladı. Bu arada gözler, geminin kayıtlı olduğu sigorta şirketine çevrildi. Tahmini değeri 60 milyon dolar (243 milyon TL) olan yalının tazminatını dünyanın en büyük sigorta kulüplerinden UK P&I Club adlı sigorta şirketi ödeyecek.
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı, kaza sonrası kaymaya başladı. Yalıda bulunan değerli eserler kurtarıldı. Bunlar arasında maddi değeri yüksek piyano da vardı. Dün yalıya giden işçiler, ayaklarını ve pedalını söktükleri piyanoyu ambalajlayıp bir depoya kaldırdı
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