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Hayat borcu

Hayat borcu
FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş'a, Karlov suikastını ilettiği gerekçesiyle tutuklanan örgüt abisi Şahin Söğüt'ün yakalanmasına ilişkin ayrıntılara ulaşıldı. Buna göre Söğüt, hakkındaki icra takibini öğrendi. Bankaya gitti. Bu sırada polis tarafından enselendi. Polisin takibine takılıp enselendiği ortaya çıktı.


Yüksel TEMEL
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