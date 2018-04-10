Hayat borcu

FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş'a, Karlov suikastını ilettiği gerekçesiyle tutuklanan örgüt abisi Şahin Söğüt'ün yakalanmasına ilişkin ayrıntılara ulaşıldı. Buna göre Söğüt, hakkındaki icra takibini öğrendi. Bankaya gitti. Bu sırada polis tarafından enselendi. Polisin takibine takılıp enselendiği ortaya çıktı.
Yüksel TEMEL
Yüksel TEMEL
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