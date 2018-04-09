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CHP terör dili kullanıyor

CHP terör dili kullanıyor
ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Zeytinburnu 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Albayrak "Biz sadece üç beş tane terör örgütü, çapulcuyla mı savaşıyoruz? Savaştığımız bu örgütlerle aynı safta, aynı söylemde, ülkeyi bölmeye çalışan bu partilerin dilini görüyoruz öyle değil mi? Bunu anlatmamız lazım, bu ölüm kalım mücadelesidir. Bugün 'de milli güvenlik sorunu olmuş bir ana muhalefet partisi var. Bugün Türkiye'de, birliğimize, Mehmetçiğimize kasteden terör örgütleriyle aynı safta ve aynı dili kullanan bir Cumhuriyet Halk Partisi var.

Barış SÖZAL
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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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