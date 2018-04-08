Osmangazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın öldürdüğü 4 akademisyenden üçünün cenazeleri dün toprağa verildi. Eskişehir'deki törenin ardından Tokat'a gönderilen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın'ın cenazesi Tokat'ın Turhal İlçesi'ne bağlı Üçyol Köyü'nde kılındı. Aynı saldırıda hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Yasir Armağan için ise Tokat'ta Takyeciler Camisi'nde tören düzenlendi. Emekli imam baba Fahri Armağan, oğlunun cenaze namazını kıldırdı. Serdar Çağlak'ın (33) cenazesi de Kayseri'deki Hunat Camisi'nden kaldırıldı.
GÖZLER REKTÖRDE...
Bu arada saldırıyla ilgili olarak katil Volkan Bayar hakkında yapılan soruşturma taleplerini ısrarla reddeden rektör Hasan Gönen için FETÖ bağlantısı olduğu iddiaları ortaya çıktı.
Mihriban KOÇAKER
GÖZLER REKTÖRDE...
Bu arada saldırıyla ilgili olarak katil Volkan Bayar hakkında yapılan soruşturma taleplerini ısrarla reddeden rektör Hasan Gönen için FETÖ bağlantısı olduğu iddiaları ortaya çıktı.
Mihriban KOÇAKER
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