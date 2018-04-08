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Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisi ’ın öldürdüğü Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Öğretim Üyesi Serdar Çağlak’ın cenazeleri dün toprağa verildi...

Son görev
Osmangazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi 'ın öldürdüğü 4 akademisyenden üçünün cenazeleri dün toprağa verildi. 'deki törenin ardından Tokat'a gönderilen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın'ın cenazesi Tokat'ın Turhal İlçesi'ne bağlı Üçyol Köyü'nde kılındı. Aynı saldırıda hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Yasir Armağan için ise Tokat'ta Takyeciler Camisi'nde tören düzenlendi. Emekli imam baba Fahri Armağan, oğlunun cenaze namazını kıldırdı. Serdar Çağlak'ın (33) cenazesi de Kayseri'deki Hunat Camisi'nden kaldırıldı.

GÖZLER REKTÖRDE...
Bu arada saldırıyla ilgili olarak katil Volkan Bayar hakkında yapılan soruşturma taleplerini ısrarla reddeden rektör Hasan Gönen için FETÖ bağlantısı olduğu iddiaları ortaya çıktı.

Mihriban KOÇAKER
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