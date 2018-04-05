Keskin Nisancı

Başpolis Nisa Aydın, hedefleri gözü kapalı 12’den vurarak herkesin takdirini kazandı. Meslektaşlarına keskin nişancılık eğitimi veren başarılı polis, şu mesajı yolladı: Yarın ‘Afrin’e, İdlib’e gideceksin’ deseler koşa koşa giderim...
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan başpolis Nisa Aydın (40) başarılarıyla adından söz ettirdi. Kırıkkale'de 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak doğan Aydın, lisedeyken önce annesini, 38 gün sonra da babasını kaybetti. Aydın üst üste yaşadığı yıkıma rağmen, polis olma hayalinden vazgeçmedi. 1999'da TrabzonPolis Okulu'na girdi. Okulunu başarıyla bitirdi. Nevşehir'de mesleğine ilk adımını atan Aydın, katıldığı atış şampiyonalarında birinci ilan edildi.
Keskinnişancılığını sürekli geliştirdi. Nevşehir'in ardından Sivas'ta 9 yıl görev yaptıktan sonra atış eğitmeni olarak Antalya'ya tayin edildi. Poligonda aynı anda 100 meslektaşına silahla atış eğitimi veren, hedefleri gözü kapalı 12'den vurabilen başpolis Nisa Aydın, başarılarıyla hafızalara yerleşti. Meslektaşlarının aktris Angelina Jolie'nin hayat verdiği, her attığını vuran macera filminin ana karakteri "LaraCroft" olarak andığı Aydın, eğitim verdiği arkadaşlarının terör bölgelerinde başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini söyledi. Operasyon bölgelerinde görev yapmanın hayalini kurduğunu da sözlerine ekleyen Nisa Aydın, "Yarın 'Afrin'e, İdlib'e gideceksin' deseler koşa koşa giderim. Keşke Rabb'im nasip etse de gitsem" dedi.
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