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Keskin "Nisa"ncı

Başpolis , hedefleri gözü kapalı 12’den vurarak herkesin takdirini kazandı. Meslektaşlarına keskin nişancılık eğitimi veren başarılı polis, şu mesajı yolladı: Yarın ‘Afrin’e, İdlib’e gideceksin’ deseler koşa koşa giderim...

Keskin Nisancı
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan başpolis Nisa Aydın (40) başarılarıyla adından söz ettirdi. 'de 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak doğan Aydın, lisedeyken önce annesini, 38 gün sonra da babasını kaybetti. Aydın üst üste yaşadığı yıkıma rağmen, polis olma hayalinden vazgeçmedi. 1999'da Trabzon Polis Okulu'na girdi. Okulunu başarıyla bitirdi. Nevşehir'de mesleğine ilk adımını atan Aydın, katıldığı atış şampiyonalarında birinci ilan edildi.



Keskin nişancılığını sürekli geliştirdi. Nevşehir'in ardından 'ta 9 yıl görev yaptıktan sonra atış eğitmeni olarak Antalya'ya tayin edildi. Poligonda aynı anda 100 meslektaşına silahla atış eğitimi veren, hedefleri gözü kapalı 12'den vurabilen başpolis , başarılarıyla hafızalara yerleşti. Meslektaşlarının aktris Angelina Jolie'nin hayat verdiği, her attığını vuran macera filminin ana karakteri "Lara Croft" olarak andığı Aydın, eğitim verdiği arkadaşlarının terör bölgelerinde başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini söyledi. Operasyon bölgelerinde görev yapmanın hayalini kurduğunu da sözlerine ekleyen Nisa Aydın, "Yarın 'Afrin'e, İdlib'e gideceksin' deseler koşa koşa giderim. Keşke Rabb'im nasip etse de gitsem" dedi.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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