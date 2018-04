İstanbul Valisi Şahin, hastanedeki yangınla ilgili 2 başsavcı vekili ve 4 savcının görevlendirildiğini bildirdi. Şahin, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangının çıkış nedeninin teknik inceleme sonucu belirleneceğini bildirdi.



CAN KAYBI YOK

Basın mensuplarına yangında can kaybı yaşanmadığını açıklayan Şahin: "En büyük sevincimiz bir can kaybı yaşanmamış olması. Tahliye edilebilecekler tahliye edildi. Riskli olabilecekler güvenli alanda tutuluyorlar." dedi.