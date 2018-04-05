Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı. Olaya ilişkin görüntülerde, hastane binasının çatı katında alevlerin yükseldiği görülüyor. İlk görüntülerde hastaların tahliye edildiği görüldü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

PATLAMA SESLERİ GELİYOR

İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor. Bazı hastalar sedyelerle tahliye ediliyor.





Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul İtfaiye Dairesi Başkanı, yangına 30-40 araçla yangına müdahale edildiğini ve yangının kontrol altına alındığını duyurdu.



İtfaiye Daire Başkanı ayrıca, "yangında ölü ya da can kaybı bilgisi yok"derken, yoğun bakım ünitesi haricinde, bütün hastaların tahliye edildiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın hakkında Sağlık Bakanı Demircan'dan bilgi aldı.







YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

AA'nın haberine göre Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangının kontrol altına alındığı, itfaiyenin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi