Hesap kesti!

Alacak verecek meselesi kanlı bitti. Olay dün İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Aralarında otomobil alım satımı ile ilgili alacak verecek meselesi bulunan Aytekin Kaya ile Süleyman Kutay bir kafede buluştu. İkili arasında tartışma çıktı. Mekan çalışanları araya girdi, kavga bitti. Kafeden çıkıp kaldırımda çantasındaki silahını alan Kaya, geri döndü. Ardı ardına tetiğe bastı. Kutay'ı bacaklarından yaraladı. Kurşun kafe çalışanı Kerem Kaya'nın da boynunu sıyırdı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.



VURUP POLİSİ BEKLEDİ

Olay yerine giden ekipler, saldırıda kullandığı silahı otomobilin üzerine bırakıp bekleyen Aytekin Kaya'yı gözaltına aldı. Yaralılar ise sağlı ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Emniyek güçleri ise çevrede ve kafe içinde delil araştırması yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.



O ANLAR KAMERALARA YANSIDI







Silahlı saldırgan dehşet saçtı. 2 kişiyi yaraladı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.







Acı içinde kıvranan Süleyman Kutay, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Mustafa KAYA-Levent SÖKME