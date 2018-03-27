;
Yol Durumu
  1. Bir aile yok oldu
  2. Son Basskı!

Hesap kesti!

’ta , kafeyi bastı. Alacaklı olduğu kişiye kurşun yağdırdı. Mekan çalışanını da yaraladı. Saldırgan yakalandı

Hesap kesti!

Alacak verecek meselesi kanlı bitti. Olay dün İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Aralarında otomobil alım satımı ile ilgili alacak verecek meselesi bulunan Aytekin Kaya ile Süleyman Kutay bir kafede buluştu. İkili arasında tartışma çıktı. Mekan çalışanları araya girdi, kavga bitti. Kafeden çıkıp kaldırımda çantasındaki silahını alan Kaya, geri döndü. Ardı ardına tetiğe bastı. Kutay'ı bacaklarından yaraladı. Kurşun kafe çalışanı Kerem Kaya'nın da boynunu sıyırdı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

VURUP POLİSİ BEKLEDİ
Olay yerine giden ekipler, saldırıda kullandığı silahı otomobilin üzerine bırakıp bekleyen 'yı gözaltına aldı. Yaralılar ise sağlı ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Emniyek güçleri ise çevrede ve kafe içinde delil araştırması yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI



Silahlı saldırgan dehşet saçtı. 2 kişiyi yaraladı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Acı içinde kıvranan , sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Mustafa KAYA-Levent SÖKME

Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar