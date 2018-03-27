Faciaya kıl payı!

İstanbulMaslak'ta27 Şubatgünü İTÜAyazağaMetroİstasyonu'ndayürüyenmerdivenlerçöktü. Mehmet Ali Erik, oluşan boşluğadüşerek yaralandı. 1 saatte kurtarıldı.O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, bir vatandaşın uyarıbariyerini kaldırdığı, çok sayıda kişininçalışmayan yürüyen merdivenden aşağıdoğru yürüdüğü, duran merdivenlerinaniden hareket etmesi üzerine birçokkişinin yere kapaklandığı görülüyor.Mehmet Ali Erik'in de boşluğa düşerekkaybolduğu kameraya yansıyor.
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