;
Yol Durumu
  1. Kanserojen!
  2. Ölüme yürüdü

Faciaya kıl payı!

Faciaya kıl payı!
İstanbul Maslak'ta 27 Şubat günü İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenler çöktü. Mehmet Ali Erik, oluşan boşluğa düşerek yaralandı. 1 saatte kurtarıldı. O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir vatandaşın uyarı bariyerini kaldırdığı, çok sayıda kişinin çalışmayan yürüyen merdivenden aşağı doğru yürüdüğü, duran merdivenlerin aniden hareket etmesi üzerine birçok kişinin yere kapaklandığı görülüyor. 'in de boşluğa düşerek kaybolduğu kameraya yansıyor.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar