;
Yol Durumu
  1. Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin ilk açıklama
  2. 'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü...

'de F-16 düştü

’in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki bir tarlaya askeri uçağın düştüğü bildirildi. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi

Nevşehirde F-16 düştü

'in Gülşehir ilçesi yakınlarında düştü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Ovaören köyü yakınlarında askeri uçak düştü.

Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi.

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA
Genelkurmay Başkanlığınca, eğitim amacıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağının Nevşehir civarında kırıma uğradığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır. Olayda 1 askerimiz şehit olurken, uçağın enkazına ve şehidimizin naaşına ulaşıldı." ifadesi kullanıldı.


1 ŞEHİDİMİZ VAR
Nevşehir Belediye Başkanı: Bir şehidimiz var.
Nevşehir'de askeri uçak düştü
Etiketler: , ,
  • 22 Mart 2018, Perşembe 21:16
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar