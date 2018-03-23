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Nevşehir'de askeri uçak düştü

22 Mart 2018, Perşembe

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki bir tarlaya askeri uçağın düştüğü bildirildi. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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