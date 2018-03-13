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Kara bela

Sultangazi’de yüzleri maskeli ve silahlı 2 soyguncu, bir gecede 4 işyerini soydu. O anlar kameralara yansırken, 25 bin lira çalan şüpheliler kayıplara karıştı

Kara bela
İki şüpheli adeta terör estirdi. Soygun Sultangazi'de yaşandı. Yüzleri maskeli ve silahlı 2 soyguncu, iki markete ve otobüs bileti satan bir işyerine girdi. Yaklaşık 20 bin lira çalarak kayıplara karıştı. Bununla da yetinmeyen şüpheliler, bir cep telefonu bayisine daldı. Soygunculardan biri içerideki dükkan sahibine silah doğrulturken diğeri de cebinden çıkarttığı poşete paraları ve cep telefonlarını koymasını söyledi. Yaklaşık 2 dakika süren soygunda zanlılar 4 bin lira değerindeki 20 adet cep telefonuyla bin lira nakit para çaldı.


Şoka giren işyeri sahibi ise ellerini yüzüne götürerek şükretti. Kafasından darbe alan müşteriler dışarıya çıktı. Tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, soyguncuların peşine düştü.
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