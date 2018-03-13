İki şüpheli adeta terör estirdi. Soygun İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Yüzleri maskeli ve silahlı2 soyguncu, iki markete ve otobüs bileti satan bir işyerine girdi. Yaklaşık 20 bin lira çalarak kayıplara karıştı. Bununla da yetinmeyen şüpheliler, bir cep telefonu bayisine daldı. Soygunculardan biri içerideki dükkan sahibine silah doğrulturken diğeri de cebinden çıkarttığıpoşete paraları ve cep telefonlarınıkoymasını söyledi. Yaklaşık 2 dakika süren soygunda zanlılar 4 bin lira değerindeki 20 adet cep telefonuyla bin lira nakit para çaldı.
Şoka giren işyeri sahibi ise ellerini yüzünegötürerek şükretti. Kafasından darbe alan müşteriler dışarıya çıktı. Tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, soyguncuların peşine düştü.
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