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Çelikten kale

Çelikten kale
Kanlı terör örgütü, 'taki 'ndan temizlendi. Kato artık çelikten bir kaleydi. Mehmetçik, metrelerce yükseklikteki karda ve sis altında teröre geçit vermedi. Bölgede operasyonlarını aralıksız sürdüren Mehmetçik, Afrin'deki silah arkadaşlarına da Komando Andı ile selam gönderdi.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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