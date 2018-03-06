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Cinderes hilali

Mehmetçik ve ÖSO, ’in kilidini açacak Cinderes’i de hilale aldı. Havadan F-16’lar karadan ise topçu ve roketatar atışıyla dövülen kentin çepeçevre sarıldığı bildirildi. Afrin’in tüm enerjisini sağlayan Meydanlı Barajı’nın karşısına ilk kez geçildi...

Cinderes hilali
Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın kırk beşinci gününde Mehmetçik ve ÖSO kuvvetleri dört koldan ilerleyişine devam etti. Sabahın ilk saatlerinde Raco hattında ilerleyiş sürerken, kasaba yakınlarındaki Kuranlı Köyü, YPG'li teröristlerden temizlendi. Öğlen saatlerine doğru ise kuzeyde önemli gelişmeler yaşandı. Meydanlı Barajı çevresindeki Alıcı ve Beluşank köyleri YPG'den temizlendi. Bu hamleyle, ilk kez barajın karşısına geçilmiş oldu.

ŞERAN DA DÜŞÜYOR
Güneybatı hattında ise Cinderes'in düşmesi için harekat hızlandı. Cinderes'e Türk jetleri hava harekâtı düzenledi. sınırından da terör mevzilerine Hatay sınırından roketatar yağdı. Cinderes'te bir terör karargahının tam isabetle vurulduğu görüldü. Öğlen saatlerinden itibaren doğu cephesinden haberler gelmeye başladı. Önceki gün ele geçirilen Bafilyun Dağı'nın batısındaki Şeran Kasabası civarında dört tepe ele geçirilirken, kasaba üç yönden kuşatmaya alındı. ÖSO kuvvetlerinin sosyal medyada paylaştığı resimlerde Şeran kKasabası ve barajın karşı tarafı ilk kez görüldü. Afrin'e tüm su ve elektriğin bu barajdan sağlandığı bildirildi.


Cinderes'i bombalayan F-16'lar çembere alınan kent üzerinde uçarak hilal çizdi.
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