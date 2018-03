Bugün Afrin, yarın Menbiç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan program yoğunluğu nedeniyle katılamadığı AK Parti Muğla Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne mesaj gönderdi. Milletin hakikatleri gördüğünü, bu nedenle de yıllardır kendilerine desteği hiç esirgemediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:"Biz istiklalimiz ve istikbalimiz için her şeyi göze aldık. Mücadelemizi de buna göre vermeyi sürdüreceğiz. Bugün Afrin'deyiz, yarın Menbiç'te olacağız, ertesi gün Fırat'ın doğusunu Irak sınırına kadar teröristlerden temizleyeceğiz. Şehitlerimizin ne kanları yerde kalacak ne de fedakârlıkları boşa gidecektir."Erdoğan, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Kongresi'ne gönderdiği mesajda da "Afrin'de bölücü terör örgütünden ve destekçilerinden her bir şehidimizin hesabını muhakkak soracağız, soruyoruz. Sahada hangi kalleş hesapların yapıldığının da gayet iyi farkındayız. Allah'ın izni ile Türkiye, yapılan hesapların tamamını darmadağın edecek güç, imkan ve stratejiye sahiptir" dedi.Bu arada Erdoğan dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye konusunda fikir teatisinde bulunan iki lider, Doğu Guta'daki insani dramı ele aldı. Erdoğan ve Macron, Doğu Guta'da bir an önce ateşkesin tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve halka insani yardımların ulaştırılması için liderler düzeyindeki diplomatik temasların yoğunlaştırılması hususunda mutabık kaldı. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nın bölge halkının huzuruna katkı sağlayacağını da kaydetti.