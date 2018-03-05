;
Yol Durumu
  1. ABD'den Afrin'e özel eğitimli terörist!
  2. Hilafetin kaldırılması

Bugün Afrin, yarın Menbiç

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: Bugün Afrin’deyiz, yarın Menbiç’te olacağız, ertesi gün Fırat’ın doğusunu Irak sınırına kadar teröristlerden temizleyeceğiz

Bugün Afrin, yarın Menbiç
Cumhurbaşkanı program yoğunluğu nedeniyle katılamadığı AK Parti Muğla Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne mesaj gönderdi. Milletin hakikatleri gördüğünü, bu nedenle de yıllardır kendilerine desteği hiç esirgemediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz istiklalimiz ve istikbalimiz için her şeyi göze aldık. Mücadelemizi de buna göre vermeyi sürdüreceğiz. Bugün Afrin'deyiz, yarın Menbiç'te olacağız, ertesi gün Fırat'ın doğusunu Irak sınırına kadar teröristlerden temizleyeceğiz. Şehitlerimizin ne kanları yerde kalacak ne de fedakârlıkları boşa gidecektir."

Erdoğan, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Kongresi'ne gönderdiği mesajda da "Afrin'de bölücü terör örgütünden ve destekçilerinden her bir şehidimizin hesabını muhakkak soracağız, soruyoruz. Sahada hangi kalleş hesapların yapıldığının da gayet iyi farkındayız. Allah'ın izni ile Türkiye, yapılan hesapların tamamını darmadağın edecek güç, imkan ve stratejiye sahiptir" dedi.

​MACRON İLE SURİYE'Yİ KONUŞTU

Bu arada Erdoğan dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. konusunda fikir teatisinde bulunan iki lider, Doğu Guta'daki insani dramı ele aldı. Erdoğan ve Macron, Doğu Guta'da bir an önce ateşkesin tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve halka insani yardımların ulaştırılması için liderler düzeyindeki diplomatik temasların yoğunlaştırılması hususunda mutabık kaldı. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nın bölge halkının huzuruna katkı sağlayacağını da kaydetti.
Etiketler: , ,
  • 05 Mart 2018, Pazartesi 06:38
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar