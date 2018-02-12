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El Baba
Türkiye'nin dört bir yanından Zeytin Dalı Harekatı'na destek yağdı. Fırat Kalkanı şehidi Binbaşı 'ın kızı Elif Naz Albayrak da Mehmetçik'e destek için mektup yolladı. Küçük kızın mektubu hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.


İşte o mektup: "Merhaba 'nun şerefli askerleri. Ben Elifnaz Albayrak. fatihi şanlı Bülent Albayrak'ın biricik evladıyım. Benim ve tüm milletimizin duaları sizinle. Vatan ve millet sevgisini en acı şekilde yaşamış bir çocuk olarak hepinizle gurur duyuyorum. Türk askeri güçlüdür, cesaretlidir, inançlıdır babamdan biliyorum. Türk Ordusu oldukça kimse bize zarar veremez. Hepinize teşekkürler. Allah'a emanet olun şanlı Türk Ordusu."
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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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M.KULA&#199; M.KULAÇ

İşte bu. Bu kadem TÜRK MİLLETİ'ni ALLAH'ın izniyle hiç kimse yıkamaz. Yeter ki bizler her zaman bir olalım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2018 10:34
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