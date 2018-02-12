Türkiye'nin dört bir yanından Zeytin Dalı Harekatı'na destek yağdı. Fırat Kalkanı şehidi Binbaşı Bülent Albayrak'ın kızı Elif Naz Albayrak da Mehmetçik'e destek için mektup yolladı. Küçük kızın mektubu hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.
İşte o mektup: "Merhaba Türk Ordusu'nun şerefli askerleri. Ben Elifnaz Albayrak. El Bab fatihi şanlı Bülent Albayrak'ın biricik evladıyım. Benim ve tüm milletimizin duaları sizinle. Vatan ve millet sevgisini en acı şekilde yaşamış bir çocuk olarak hepinizle gurur duyuyorum. Türk askeri güçlüdür, cesaretlidir, inançlıdır babamdan biliyorum. Türk Ordusu oldukça kimse bize zarar veremez. Hepinize teşekkürler. Allah'a emanet olun şanlı Türk Ordusu."
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İşte bu. Bu kadem TÜRK MİLLETİ'ni ALLAH'ın izniyle hiç kimse yıkamaz. Yeter ki bizler her zaman bir olalım.
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