Hainliğin alt yapısı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin ve çevresini terör örgütlerinden arındırdı. Esir alınan teröristler ise örgütün kirli yüzünü anlattı. İşte o ifadeler: Burseya Dağı’nda tam 2 yıl tünel kazıldı. Nerenin nasıl kazılacağını söyleyen özel bir ekip vardı. Eğitimi Kandil’den gelen kişiler veriyordu. Ayrıca 300 dolar maaş ödüyorlardı...
Hurike G. (16): Burseya Dağı'ndaki tünellerde bir süre zorla çalıştırıldım. Her şey iki yıl önce başladı. İki yıl boyunca Afrin'den getirdikleri insanlara tüm dağı zorla kazdırdılar. İnsanlar, hastalansa da çalışmak zorundaydı. Nerenin nasıl kazılacağını söyleyen özel bir ekip vardı. Öyle rastgele kazmıyorduk. Bazen aşağı doğru kazıp merdivenler yapılıyordu bazen de tam tersi yukarı doğru kazıyorduk. Bafelyon tepesinde de tüneller kazılıyordu.
Beşar Hemadi (18): Gerçeği söylemek gerekirse beni zorla silah altına aldılar, babam-annem razı değildi. Çuvala koyup zorla getirdiler. Afrin'in durumu hiç iyi değil. PKK'lıların Afrin'den çıkması lazım. Burada olmak, Türk askerine karşı savaşmak benim tercihim değildi.
Ahmet Aziz (31): Halep'teki savaştan kaçıp Afrin'e geldik. Her evden birini alıyorlardı, beni de aldılar. 'Annem babam hasta' dedim ama izin vermediler. 12 gün eğitim aldım. Kandil'den gelen kişiler bizi eğitti. 300 dolar maaş veriyorlardı. Bize kağıtlara imza attırdılar. Kaçmayalım diye başımıza adam diktiler.
Musa Ahmet (27): "Ailenize bakacağız, para vereceğiz, ihtiyaçlarınız karşılayacağız" deyip bizi kandırdılar. Hasta olanları bile zorla silah altına aldılar. Ben şeker hastasıyım ama eve dönmeme izin vermediler. İlaç almama bile izin vermiyorlardı. Çok pişmanız ama terör örgütünün eline bırakıldık.
Uğur YILDIRIM
Etiketler: Burseya Dağı , PKK , PYD
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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