İnlerinden ABD çıktı

Mehmetçik, teröristlerin "Türk askeri giremez" dediği Bülbül kentine elini kolunu sallayarak girdi. Okul, karakol gibi binalardan tüm paçavra ve teröristbaşı posterlerini söktü. PKK’nın inlerinde ABD ordusunun battaniyeleri çıktı
Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye- Türkiye sınırındaki Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı faaliyetleri kapsamında ilerleyişini sürdürdü. Bülbül belde merkezini terör örgütü PYD/ PKK'dan arındıran TSKÖSO mensupları, beldede bulunan ve teröristlere ait olan karakoldaki PYD bayrağını indirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin yakınındaki Bülbül kasabasını ele geçirdi. Kasabadaki bir okulun duvarlarında yer alan teröristbaşının posterlerini temizleyen Türk askeri, "Girilmez denilenBülbül'deyiz" diyerek, örgütün Afrin'deki izlerini gösterdi. Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından yapılan kayıtta askerlerin moralinin yüksek olduğu gözlendi. Türk ordusunun giremeyeceğini söyledikleri Bülbül'ü ele geçirdiklerini belirten komutan, resmi kurumdaki bütün terör örgütü görsellerini temizledi. Kentte örgüte ait bir silah deposunda ise ABD bayrağı şeklinde battaniyeler ele geçirildi.
Battaniyelerin ABD ordusuna ait olduğu iddia edildi.
RAJO BOMBARDIMANI Zeytin Dalı Harekâtı'nın 15. gününde savaş uçaklarımız, Raco ve Cinderes bölgesindeki terör mevzilerini bombaladı. Son 24 saatte Raco bölgesinde en az 25 YPG'li terörist öldürüldü. Stratejik kasabanın kısa sürede tamamen kuşatılması bekleniyor. Teröristlerin karargâh olarak kullandıkları bir ev, fırtına obüsüyle ateş altına alındı. Tam isabetle vurulan ev, mühimmatların da patlamasıyla alev topuna döndü. Türk jetleri öğle saatlerinde Raco'daki terör mevzilerini tekrar bombardımana tuttu. Zeytin Dalı Harekâtı'nda öldürülen terörist sayısı 899 oldu. Son 24 saatte 74 terörist öldürüldü.
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